«Задержусь в Москве, оформил Fan ID». Станислав Черчесов — о возвращении в РФ, матче памяти Ильи Цымбаларя и своем будущем

Станислав Черчесов этим летом покинул должность главного тренера венгерского «Ференцвароша». Последнее время вокруг российского специалиста было немало слухов относительно продолжения тренерской карьеры — назывались клубы из Саудовской Аравии и РПЛ. Пока он остается без работы, а недавно вернулся в Россию и принял участие в матче памяти легендарного российского футболиста Ильи Цымбаларя. Вместе с Олегом Романцевым он руководил командой ветеранов «Спартака», которые обыграли сборную мира со счетом 2:1. После мероприятия Черчесов дал интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», в котором поделился впечатлениями от товарищеского ретроматча, рассказал о встрече со старыми знакомыми и своих планах на будущее.

«Мне-то что делать: из дома теперь не выходить?»

— Вы вместе с Олегом Романцевым руководили ветеранами «Спартака» с тренерской скамейки в матче памяти Ильи Цымбаларя. Какие впечатления?

— Это прекрасная инициатива — провести игру в честь классного футболиста и хорошего парня. Рад, что меня пригласили и что довелось принять участие в этом добром запоминающемся празднике.

— Какие лично у вас воспоминания о Цымбаларе?

— Это был настоящий талант, который мог бы заиграть в Европе. Не зря им интересовался, например, «Лацио». Хорошо помню, как Илью хотел заполучить легендарный Дино Дзофф, лично приезжавший в расположение нашей сборной. Дзофф прибыл с переводчиком, и я не мог не подойти к великому представителю нашей вратарской профессии. Несколько минут пообщались на разные темы, и он дал понять, что очень заинтересован в Цымбаларе. Правда, в итоге что-то не сложилось, но так ведь нередко происходит в футболе.

— На «Открытие Банк Арене» вы встретились и с другим вашим бывшим тренером — Юрием Семиным…

— И Олег Иванович, и Юрий Павлович — наши мэтры, живые легенды. Рад, что этот матч вновь свел меня с ними.

— А с Массимо Каррерой когда общались?

— Накануне игры. Ужинал в одной компании с ним и его женой. Массимо с большой теплотой вспоминает то время, что провел в Москве.

— В какой форме находятся участники матча памяти Цымбаларя?

— По части высокой технической оснащенности мы всех давно знаем, тут и додумывать ничего не надо. Если же брать физическую форму, то в нашей с Олегом Ивановичем команде были такие ребята, что и сегодня могли бы выступать в РПЛ. Ну, а у соперников из сборной мира нельзя не отметить Толю Тимощука и Лешу Смертина. Такое впечатление, что первый тренируется на равных с основным составом «Зенита», а второй — «Локомотива» (смеется).

— Встреча на спартаковском стадионе осталась позади. Каковы дальнейшие планы?

— Накопились разные дела, их надо решать. Так что я пока задержался в Москве. Вот, например, Fan ID только что оформил.

— Ваше появление на том или ином матче способно вызвать ажиотаж. Готовы к этому?

— Ажиотаж — это слишком громкое слово, давайте не преувеличивать. Да, допускаю, что возникнет какой-то дополнительный интерес в случае прихода на тот или иной стадион, но мне-то что делать: из дома теперь не выходить? Разные слухи могут появиться в любом случае — ходи хоть в кино, хоть на концерт, хоть на футбол.

— И слухи уже ходят. Вас сватают то в один, то в другой клуб РПЛ.

— Пока нечего сказать на эту тему.

— Ваш бывший ассистент Мирослав Ромащенко недавно возглавил «Ахмат». Вы уже знаете, кто заменит его в вашем штабе?

— Пока рано об этом говорить. Вот когда появится конкретика с новым местом работы, тогда и с помощниками наступит ясность.

— Как вы отнеслись к тому, что Ромащенко решил переквалифицироваться из ассистента в главного тренера?

— Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение и он его рассмотрел, то имел на это полное право. Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать.

«Случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал»

— Недавно вы отметили юбилей — 60 лет. Понятно, что поздравлений было много. А от «Ференцвароша»?

— И оттуда тоже. В том числе и от президента клуба.

— Который только что отправил в отставку заменившего вас Мате Чабу и взял на его место Деяна Станковича. Как вы это прокомментируете?

— Когда наш штаб пришел в «Ференцварош», Чаба там уже работал. Мы с ним пообщались, нашли общий язык, он стал нашим полноценным коллегой и единомышленником. Когда Мате принял команду, то одержал девять побед в десяти матчах. И вот после этого его уволили. Сложно что-то комментировать в такой ситуации.

— С момента вашего ухода из «Ференцвароша» прошло почти два месяца. Понятно, что по горячим следам хватало негативных эмоций, а как вы сегодня оцениваете то, что произошло?

— Так же как и два месяца назад: случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе было бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью.

Кстати, главным героем этой серии стал тот самый форвард Варга, на покупке которого наш штаб настаивал летом. Только при нас он не успел разогнаться, а тут его прорвало. И еще добавлю, что «Айнтрахт» на днях объявил, что покупает Кристиана Листеша. Когда мы с помощниками пришли в «Ференцварош», этому 16-летнему парню и не снилась основная команда. А теперь это восходящая звезда венгерского футбола и без пяти минут игрок бундеслиги, куда он переедет, согласно договоренности между клубами, летом 2024 года. Любопытно еще, что его отец тоже выступал в Германии.

— Вы хорошо знакомы с Лучано Спаллетти, который провел свои первые два матча во главе сборной Италии — ничья с Македонией и победа над Украиной. Как оцениваете дебют экс-тренера «Зенита» в национальной команде?