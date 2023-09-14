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19:23 (мск), источник: ТАСС

РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей за высказывания в адрес журналиста

Также тренеру запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно за высказывания в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

12 августа московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий железнодорожников Артем Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ.

Этот эпизод рассматривал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. До заседания КДК РФС Слуцкий грубо прокомментировал эту ситуацию в программе «Коммент. Шоу».

Слуцкому 52 года, он является членом комитета сборных РФС. Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который специалист покинул в 2022 году. Ранее он был главным тренером нидерландского «Витесса», английского «Халл Сити», сборной России, ЦСКА, самарских «Крыльев Советов», «Москвы», «Уралана», полтавского «Динамо» и волгоградской «Олимпии». Вместе с ЦСКА Слуцкий три раза становился чемпионом России, по два раза обладателем кубка и суперкубка страны.

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