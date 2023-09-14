РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тыс. рублей за высказывания в адрес журналиста

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого на 100 тыс. рублей и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно за высказывания в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

12 августа московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий железнодорожников Артем Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ.

Этот эпизод рассматривал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. До заседания КДК РФС Слуцкий грубо прокомментировал эту ситуацию в программе «Коммент. Шоу».