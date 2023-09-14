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13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» сыграет с «Кайратом» и «Нефтчи»

Как стало известно «СЭ», в каждой из двух оставшихся в этом году пауз на матчи сборных сине-бело-голубые планируют провести по одной товарищеской игре.

Зенит
Кайрат
Нефтчи
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Источник: ФК "Зенит"

14 октября чемпион России должен встретиться в гостях с «Кайратом», а на ноябрь запланирована поездка в Баку на спарринг с «Нефтчи».

После 7 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 14 очками. Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах.

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