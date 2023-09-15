«Было большим удовольствием работать с Аршавиным в “Кайрате”, такие игроки редко встречаются»

В главном матче 22-го тура чемпионата Казахстана встретится лидер турнирной таблицы «Ордабасы» и идущий на втором месте «Актобе». Перед этой игрой «СЭ» пообщался с экс-игроком московского «Динамо», а ныне главным тренером «Актобе» Андреем Карповичем. Он рассказал о местном футболе и сборной Казахстана, которую тренировал в статусе и.о. до назначения Магомеда Адиева. А еще Карпович работал с Нуралы Алипом из «Зенита», новичком «Бешикташа» Бахтиером Зайнутдиновым и Андреем Аршавиным.

«В тесном контакте с Адиевым и его тренерским штабом»

— Сборная Казахстана достойно борется за выход из группы в отборе Евро-2024. Как оцените работу Магомеда Адиева?

— Видно, что команда прогрессирует, и это самое главное. Как и какими ресурсами пользуется тренер — это уже внутренняя кухня. Команда стала увереннее, верит в идеи наставника и свои силы, пытается каждый матч сыграть на результат. Да, не всегда получается, тем не менее для Казахстана нынешняя сборная очень многое значит. Она дает много позитива и главное — веры в будущее. Мы увидели, что сборная может бороться на равных с достаточно серьезными европейскими командами. Конечно же, работа Адиева оценивается сейчас очень высоко.

— Как думаете, у сборной Казахстана получится выйти из группы?

— Пройден определенный этап, остались четыре важнейших матча: с Финляндией, Словенией и Данией на выезде, а также дома — с Сан-Марино. Конечно, все прекрасно понимают, что выйти из группы будет сложно. Команды идут плотно. Но самое главное, что есть надежда. Сборная борется до последнего. Вот эта борьба и вера позволяют демонстрировать футболистам свои лучшие качества. В этом и есть главная заслуга Адиева. Ребята поверили, что могут прогрессировать и способны бороться за самые высокие места. На данный момент — это лучший результат для казахстанского футбола по набранным очкам — 12 баллов. Наша сборная еще не набирала столько, поэтому Адиев уже вошел в историю и продолжает писать ее. Ну, а мы, конечно же, наблюдаем с удовольствием, радуемся, когда выигрываем, и переживаем, когда нет побед.

— Адиев принял сборную Казахстана у вас. Поддерживаете связь с ним после его назначения?

— С Адиевым у нас приятельские отношения. Мы знакомы и общаемся. В его тренерский штаб входят местные казахстанские специалисты, которых я тоже хорошо знаю. Мы постоянно в тесном контакте. Обмен информацией, что с нашей стороны, что со стороны сборной, есть, и при любой возможности мы открыты друг другу. Делаем одно дело. Скажу так: самая главная команда в нашем чемпионате — это сборная.

Адиев уже работал в Казахстане. Он до назначения был знаком с казахстанскими реалиями, с нашим футболом, уровнем и со многими футболистами. Конечно, у нас личное общение есть и по поводу сборной, но это все, скажем так, не в статусе консультаций проходит.

«Международные матчи нужны на любом уровне»

— Сборная России провела не самые яркие матчи с Египтом и Катаром. Как вы думаете, нужны ли нашей команде вообще товарищеские игры в нынешних условиях?

— Вопрос очень серьезный и сложный. Давайте порассуждаем! Спорт — это в первую очередь соперничество. И недостаточно будет вариться в собственном соку, в своем чемпионате. Международные матчи нужны на любом уровне — будь то детский или юношеский футбол, и тем более они необходимы для первой сборной. Игры с любыми командами принесут опыт. Это всегда интересно. Конечно, в нынешних условиях организовать все очень сложно. Но я считаю, что это лучше, чем совсем ничего.

Те матчи, которые сейчас проводит сборная России, просто необходимы. Не только по спортивному принципу, но еще и с психологической точки зрения. Нужно из любой ситуации извлекать какие-то плюсы. Особенно такие матчи важны для молодых игроков, которых и пригласили в сборную России. И всевозможные турниры пойдут только на пользу.

— А как вы думаете, России нужно переходить в Азию? У сборной Казахстана есть же опыт игры и в Азии, и в Европе.

— Азия сейчас достаточно конкурентоспособный футбольный континент. Вы же видите, как развернулся рынок. Взять хотя бы Катар, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты… Какие футболисты едут туда! И это все Азия. Мир немного меняется. И есть достаточно сильные сборные в Азии: Япония, Корея, Катар, Саудовская Аравия, да и Узбекистан не нужно сбрасывать со счетов. Это достаточно серьезные команды, с которыми легко никому не будет. И опять же, думаю, что это лучше, чем ничего. Я лишь сужу с профессиональной точки зрения. Такие матчи могут быть очень полезными в будущем. Все остальное не в моей компетенции.

Нуралы Алип | Источник: Спорт-Экспресс

«Изначально было понятно, что у Алипа большой потенциал»

— Как оцените переход экс-игрока ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ»? Как на этот трансфер отреагировали в Казахстане?

— Это большое событие для Казахстана. Очень ждали этого перехода. При всем уважении к ЦСКА и российской премьер-лиге, «Бешикташ» — это немного другой уровень для спортсмена. В первую очередь за счет участия в еврокубках. Зайнутдинов является неким локомотивом для молодых ребят. Это пример, когда человек с большим желанием, трудолюбием, характером и самоотдачей добивается таких результатов. Его переход все обсуждали и обсуждают до сих пор. Переживают, желают ему всяческих успехов. Но самое главное в спорте — это обойтись без травм. А все остальное у него есть.

— Как вам Нуралы Алип в «Зените»? Следите за ним?

— Я лично знаю Алипа. Мы работали с ним в «Кайрате», когда я был сначала ассистентом в тренерском штабе, а потом исполняющим обязанности главного тренера. Талантливый парень. Он способен прогрессировать еще больше. У него приличная скорость, хорошая левая нога, для защитника Алип отлично работает с мячом. У него хороший набор качеств именно для его конкретной позиции.

Приятно видеть игру Алипа в сборной. Заметно, что сейчас он выглядит очень уверенно, так как провел хорошие последние матчи за «Зенит». Качественно отыграл, помогает команде. С уверенностью могу сказать, что по уровню игры Алип в «Зените» является основным защитником, по крайней мере, судя по последним матчам, в которых он участвовал. Да и в сборной он сейчас лучший игрок. Выглядит хорошо во всех аспектах. Нуралы сильный, крепкий, уверенный. Выигрывает много единоборств, здорово действует на мяче. Фундаментально это сейчас столп обороны сборной. Тоже следим, переживаем за него. По работе с ним мне изначально было понятно, что у парня очень большой потенциал и что этот футболист долго в Казахстане не задержится. И я был прав.

— Кто из чемпионата Казахстана мог бы заиграть в РПЛ? Кто сейчас главная звезда?

— Есть ряд потенциально сильных игроков, с определенным талантом и возможностями, которые способны играть в российской премьер-лиге. Но не буду петь дифирамбы никому. Еще многим ребятам необходимо покинуть зону комфорта, выйти на другой уровень, пробовать себя, пытаться уехать в более сильный чемпионат.

Есть пример Зайнутдинова. Когда не имея очень большого таланта, можно выстроить серьезную и классную для себя карьеру.

Игроков для чемпионата России достаточно, но при переходе, думаю, им понадобится время для адаптации. Не хочу называть конкретные фамилии по простой причине. Есть такая тенденция, что как только выделяешь кого-то из ребят, они сразу начинают летать в облаках. Не совсем правильно эти слова воспринимают, и это потом мешает им в развитии.

Андрей Аршавин | Источник: ФК «Зенит»

— А как вы думаете, топовым российским игрокам стоит рассматривать чемпионат Казахстана? Когда-то Андрей Аршавин же поехал в «Кайрат».

— С Аршавиным — отдельная история. Я с Андреем работал в «Кайрате». Я тогда был ассистентом, а потом два месяца и исполняющим обязанности главного тренера. И для меня было большим удовольствием работать с Аршавиным. У него всегда было большое желание тренироваться, несмотря на то что он уже был игрок в возрасте. Очень многое умел, очень многое понимал. Я задавал ему вопрос, почему ты выходишь на каждую тренировку и она имеет для тебя такое большое значение? Он сказал простую вещь: «Я не знаю, сколько мне осталось еще играть. Возможно, это моя последняя тренировка. Что будет завтра — я не имею представления, но я сегодня нахожусь на футбольном поле и хочу получать удовольствие». То есть вот с этим девизом он работал, жил в «Кайрате» и был примером для многих. Это на самом деле мастер с большой буквы. Такие футболисты очень редко встречаются не только на нашем уровне, но и вообще в целом в мире. Он на самом деле легенда.

Рассматривая чемпионат Казахстана для продолжения карьеры, нужно понимать, какие цели преследуются. Не думаю, что с целью развития это будет выгодно российским игрокам сейчас. Но с другой стороны, если молодые ребята хотят почувствовать игру и получить еврокубковый опыт, это будет полезно. Или для тех, кто уже постарше и еще не играл в еврокубках, но мечтает послушать условно гимн Лиги чемпионов, тоже будет актуально. Думаю, что результаты нашей сборной показывают, что чемпионат небольшими темпами, но развивается. Если в Казахстане улучшится материально-техническая база, то этот процесс пойдет активнее. Тогда лига будет более конкурентной и любой игрок рассмотрит Казахстан как вариант для продолжения карьеры и своего развития.

— Недавно российским игрокам «Тобола» отказали в чешской визе для участия в матче Лиги конференций. Если подобное будет повторяться, может пропасть интерес к российским игрокам, которые, получается, могут помочь только во внутреннем чемпионате?

— Россиян, конечно, рассматривают в качестве потенциальных новичков в Казахстане. У нас есть регламент, который позволяет игрокам из Киргизии, России, Белоруссии, Армении не считаться легионерами. Это дает определенное преимущество россиянам. Не хотел бы смешивать спорт с политикой, но такие случаи, как с «Тоболом», не красят футбол.

Все равно все в первую очередь смотрят на качество игроков, а не на их паспорт. Плюс у Казахстана и России похожий менталитет, языковой барьер отсутствует, поэтому российские футболисты всегда нам будут интересны.

— Общаетесь с кем-то из российских тренеров или игроков? С кем поддерживаете связь?

— Конечно! Я сам прилично поиграл в России. Лицензию категории PRO получал в Москве. У нас была группа тренеров, которые уже работают. Это Бояринцев, Ярошик, Семшов, Зырянов, Матвеев, Попов, Шпилевский, Новиков. Мы поддерживаем отношения, так как у нас одно ремесло. Достаточно общения и с Леонидом Викторовичем Слуцким, и с Виталием Витальевичем Кафановым. Поддерживаю связь и с Тихоновым, Титовым, Лоськовым, Кержаковым, Сычевым. В разных командах у меня очень много знакомых и друзей.

— А вы бы хотели поработать в России? Может, уже поступали предложения?

— Получается, что это будет мой только четвертый сезон, когда я самостоятельно работаю в статусе главного тренера. На протяжении моей работы были разговоры о России, но до конкретики пока не доходило. И в этом межсезонье у нас велись переговоры с одним из клубов ФНЛ. Желание у меня есть всегда, понимаю, что любой вызов — это опыт. Единственное, нужно понимать, какие возможности есть для работы, какие задачи ставятся, как можно реализовать свои идеи, возможно ли, расти и прогрессировать.

Но мне грех жаловаться, я востребован, работаю. Дорожу своим местом работы. Сейчас я нахожусь в самом футбольном регионе Казахстана. Здесь большая поддержка на стадионе, но из-за этого оказывается и большое давление. Такие две разные стороны медали. Каждый матч — стресс. Но для меня это большой опыт, и я благодарен судьбе за то, что у меня есть возможность работать в «Актобе». Но как тренеру мне необходимо получать опыт, развиваться. И я хотел бы поработать в России когда-нибудь.

— Не удалось ли вам пересечься с Андреем Канчельскисом, который стал генеральным директором в «Тоболе»?

— Лично с ним я не знаком, пересекались как-то в Москве. А тут не общался, не было времени. У «Тобола» график безумный был в связи с участием в Лиге конференций. Они достаточно удачно выступали и вылетели лишь на последней стадии. У нас тоже была большая загруженность. Но такая легендарная личность — это плюс для казахстанского футбола. То, что такие люди приезжают в страну, способствует его развитию.

Источник: ФК «Актобе»

«Будем до последнего биться за чемпионство»

— «Актобе» семь лет не играл в еврокубках, но в этом сезоне вы провели несколько матчей в отборочном турнире Лиги конференций. Почему не удалось пробиться дальше?

— Наш город ждал очень долго еврокубков. Для справки: Актобе — самый футбольный город Казахстана. Здесь много фанатов, которые всегда организованно болеют, чем сильно помогают команде. Мы начали со второго раунда. Прошли достаточно непростую команду «Торпедо» Кутаиси. У грузинских команд есть определенная стилистика и философия. Потом попали на румынский клуб «Сепси». Сыграли в 1:1 на выезде. Это достаточно удачный результат. Дома не смогли обыграть их (0:1) и пройти дальше. Хотя во втором тайме имели преимущество и оказывали давление, но, к сожалению, не реализовали свои моменты и вылетели. На таком уровне соперники не прощают ошибки.

Осадок остался, но в целом, я считаю, что после семи лет отсутствия «Актобе» в еврокубках — это удовлетворительный результат. Такой футбольный город заслуживает, чтобы команда регулярно играла в Европе. Другое дело, что у нас слабая инфраструктура. И это беда всего казахстанского футбола. Надеюсь, что этот вопрос будет решаться в ближайшем будущем.

— Сейчас основная цель «Актобе» — чемпионство в КПК?

— В «Актобе» всегда стоит задача — чемпионство. Но чтобы выиграть золотые медали, много факторов должны совпасть. Нужны определенные условия. Желание футболистов — это уже другая история. И это все понимают. Мы, конечно, этого хотим, до последнего будем бороться. Кстати, в ближайшем туре принимаем «Ордабасы». Это лидер чемпионата.

— А за счет чего «Ордабасы» стал лидером и близок к первому в своей истории чемпионству?