Неймар прокомментировал свой дебют в саудовском «Аль-Хиляле»

В пятницу, 15 сентября, «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Рияд» в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии. Неймар появился на поле на 64-й минуте встречи и отметился голевой передачей на Малкома, у которого есть российское гражданство.

«Очень рад, что дебютировал с победы. Спасибо болельщикам за поддержку», — написал бразилец в X (бывшая соцсеть Twitter).