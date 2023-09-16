Неймар прокомментировал свой дебют в саудовском «Аль-Хиляле»
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бразильский футболист Неймар заявил, что рад дебютировать в саудовском клубе «Аль-Хиляль» с победы.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бразильский футболист Неймар заявил, что рад дебютировать в саудовском клубе «Аль-Хиляль» с победы.
В пятницу, 15 сентября, «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Рияд» в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии. Неймар появился на поле на 64-й минуте встречи и отметился голевой передачей на Малкома, у которого есть российское гражданство.
«Очень рад, что дебютировал с победы. Спасибо болельщикам за поддержку», — написал бразилец в X (бывшая соцсеть Twitter).
В августе Неймар перешел из «ПСЖ» в саудовский «Аль‑Хиляль». По данным СМИ, по двухлетнему контракту он заработает почти 160 миллионов евро.