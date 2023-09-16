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15:29 (мск), источник: Vesti.kz

Определились четыре новичка первой лиги Казахстана по футболу

Определились все четыре клуба, которые заработают повышение в классе по итогам сезона во второй лиге-2023. С каждой из двух конференций в первую лигу поднимутся по две лучшие команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В северо-восточной конференции большой задел обеспечили жезказганский «Улытау» (45 очков) и столичный SD Family (41). Находящийся на третьем месте усть-каменогорский «Алтай» (28) уже не догонит конкурентов до конца первенства.

В юго-западной конференции с отрывом лидируют молодежная команда кызылординского «Кайсара» (37) и «Жетысай» из Туркестанской области (36). За тур до конца они оторвались от идущего третьим «Иле-Саулета» (31), представляющего Алматинскую область.

Все команды впервые в своей истории примут участие в первой лиге Казахстана по футболу. Более того, для «Улытау» и «Жетысая» это первый сезон после их основания.

Отметим, что по итогам сезона в первой лиге сразу четыре клуба отправятся на понижение во вторую лигу. Наибольший риск у молодежных команд «Астаны», «Актобе», а также у «Онтустика».

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