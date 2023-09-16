В стане соперников «Астаны» заговорили о трансфере Модрича

— У него последний год контракта. Я, конечно, позвоню ему этой зимой. Как «Динамо» может не хотеть возвращения Модрича? Не могу сказать, что постоянно нахожусь с ним на связи, но знаю членов его семьи. Ему имело бы смысл вернуться в «Динамо» перед завершением карьеры, почему бы и нет? «Динамо», безусловно, сделает все возможное, чтобы это произошло. Посмотрим, будет ли этого достаточно.