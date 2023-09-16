Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Атлетико
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм
Лутон Таун
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Брайтон
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
11
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
Нефтехимик
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Хоффенхайм
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Штутгарт
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Аугсбург
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Унион Б
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Мальорка
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Лацио
31
Футбол. Премьер-лига
21:15
Балтика
Ростов
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Кадис
30
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Метц
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Ливерпуль
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Крылья Советов
22
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
15:30 (мск), источник: Vesti.kz

В стане соперников «Астаны» заговорили о трансфере Модрича

Председатель правления загребского «Динамо» Влатка Перас в интервью хорватскому изданию Index рассказала о вероятности трансфера своего звездного воспитанника Луки Модрича. Этот клуб будет соперничать с «Астаной» в групповом этапе Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Динамо З
Наверх
Источник: Reuters

Обладатель «Золотого мяча» и многолетний лидер сборной Хорватии и мадридского «Реала» получал футбольное образование именно в академии загребского «Динамо». В последнее время разговоров о возможном возвращении легенды домой все больше.

— Насколько реально, что Модрич завершит карьеру в составе «Динамо»?

— У него последний год контракта. Я, конечно, позвоню ему этой зимой. Как «Динамо» может не хотеть возвращения Модрича? Не могу сказать, что постоянно нахожусь с ним на связи, но знаю членов его семьи. Ему имело бы смысл вернуться в «Динамо» перед завершением карьеры, почему бы и нет? «Динамо», безусловно, сделает все возможное, чтобы это произошло. Посмотрим, будет ли этого достаточно.

Напомним, что «Динамо» является соперником казахстанской «Астаны» по групповому этапу Лиги конференций. Уже на следующей неделе, 21 сентября, эти клубы встретятся друг с другом в столице Хорватии.

В новом сезоне Модрич вышел в старте лишь в одном из четырех матчей в составе «Реала». На счету 38-летнего полузащитника нет результативных действий.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь