В стане соперников «Астаны» заговорили о трансфере Модрича

Обладатель «Золотого мяча» и многолетний лидер сборной Хорватии и мадридского «Реала» получал футбольное образование именно в академии загребского «Динамо». В последнее время разговоров о возможном возвращении легенды домой все больше.
— Насколько реально, что Модрич завершит карьеру в составе «Динамо»?
— У него последний год контракта. Я, конечно, позвоню ему этой зимой. Как «Динамо» может не хотеть возвращения Модрича? Не могу сказать, что постоянно нахожусь с ним на связи, но знаю членов его семьи. Ему имело бы смысл вернуться в «Динамо» перед завершением карьеры, почему бы и нет? «Динамо», безусловно, сделает все возможное, чтобы это произошло. Посмотрим, будет ли этого достаточно.
Напомним, что «Динамо» является соперником казахстанской «Астаны» по групповому этапу Лиги конференций. Уже на следующей неделе, 21 сентября, эти клубы встретятся друг с другом в столице Хорватии.
В новом сезоне Модрич вышел в старте лишь в одном из четырех матчей в составе «Реала». На счету 38-летнего полузащитника нет результативных действий.