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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер Майами» разгромно проиграл «Атланте», Месси не попал в заявку на матч

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Интер Майами».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Тристан Муюмба, Брукс Леннон, Георгиос Якумакис и Тайлер Вольф. Ещё один гол в свои ворота забил защитник «Интер Майами» Камаль Миллер.

В составе гостей дубль оформил Леонардо Кампана. Отметим, аргентинский нападающий Лионель Месси не попал в заявку команды на этот матч. Ранее сообщалось, что у аргентинца небольшое повреждение.

Таким образом, «Интер Майами» прервал четырёхматчевую серию без поражений (три победы и ничья).

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Торонто», а «Атланта» сыграет с «Ди-Си Юнайтед». Оба матча пройдут 21 сентября.

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