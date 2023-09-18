Президент УЕФА: Россия вернётся только тогда, когда закончится СВО на Украине

«До каких пор Россия будет исключена из европейских соревнований? До конца СВО на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Только после этого они вернутся», — приводит слова Чеферина сербское издание Sportklub.

Также глава УЕФА высказался о разрыве спонсорского контракта с компанией «Газпром».

«Это просто должно было быть сделано как своего рода символический акт. После начала СВО трудно вокруг стадиона, где сотни миллионов людей смотрят игры, рекламировать эту компанию. Мне жаль, что это так, но мы должны были это сделать. Но также факт, что больше всего кричат по этому поводу те, кто всё еще покупает газ у той же компании», — добавил функционер.