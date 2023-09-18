Президент УЕФА: Россия вернётся только тогда, когда закончится СВО на Украине
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что сборная России и российские клубы смогут вернуться на международную арену только после окончания СВО на Украине.
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что сборная России и российские клубы смогут вернуться на международную арену только после окончания СВО на Украине.
«До каких пор Россия будет исключена из европейских соревнований? До конца СВО на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Только после этого они вернутся», — приводит слова Чеферина сербское издание Sportklub.
Также глава УЕФА высказался о разрыве спонсорского контракта с компанией «Газпром».
«Это просто должно было быть сделано как своего рода символический акт. После начала СВО трудно вокруг стадиона, где сотни миллионов людей смотрят игры, рекламировать эту компанию. Мне жаль, что это так, но мы должны были это сделать. Но также факт, что больше всего кричат по этому поводу те, кто всё еще покупает газ у той же компании», — добавил функционер.
Напомним, сборная России и российские футбольные клубы были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявлял, что переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении России на международную арену идут. Также Митрофанов заявлял, что переход РФС в Африканскую конфедерацию будет сложен по логистическим и экономическим причинам.