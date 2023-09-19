«Зенит» отдал футболиста Бакаева в аренду клубу из ОАЭ «Аль-Вахда»

«Футбольные клубы “Зенит” и “Аль-Вахда” достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа», — говорится в заявлении.

Бакаеву 27 лет, он перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2022 году. В составе петербургской команды полузащитник стал чемпионом России и двукратным победителем суперкубка страны. За «Спартак» Бакаев выступал с 2014 года, сезон-2018/19 он провел в аренде в тульском «Арсенале». В составе столичной команды в 2021 году Бакаев стал обладателем Кубка России.