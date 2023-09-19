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19:22 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» отдал футболиста Бакаева в аренду клубу из ОАЭ «Аль-Вахда»

ТАСС, 19 сентября. Российский футболист Зелимхан Бакаев перешел из петербургского «Зенита» в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Футбольные клубы “Зенит” и “Аль-Вахда” достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа», — говорится в заявлении.

Бакаеву 27 лет, он перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2022 году. В составе петербургской команды полузащитник стал чемпионом России и двукратным победителем суперкубка страны. За «Спартак» Бакаев выступал с 2014 года, сезон-2018/19 он провел в аренде в тульском «Арсенале». В составе столичной команды в 2021 году Бакаев стал обладателем Кубка России.

В составе сборной России Бакаев провел 13 матчей и забил 1 гол.

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