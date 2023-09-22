В РФС отреагировали на слова Слуцкого об отказе выделить деньги его школе

Ранее Слуцкий, комментируя штраф и отстранение за оскорбление журналиста, заявил об отсутствии финансовой поддержки его школы со стороны РФС. «Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например, на ее содержание. Но вот 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз таки чуть меньше досталось», — добавил он.