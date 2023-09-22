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16:37 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы победили швейцарцев на старте плей-офф суперфинала Евролиги по пляжному футболу

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победила в первом поединке плей-офф суперфинала Евролиги, который проходит в итальянском Альгеро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо обыграли действующих чемпионов Евролиги команду Швейцарии с результатом 4:3. Завтра в поединке за выход в финал белорусы встретятся со сборной Испании, которая сегодня переиграла датчан со счетом 9:5.

На предварительном этапе белорусы разгромили соперников из Молдовы (9:1) и Греции (7:2), а также уступили итальянцам (2:4).

Позже состоятся еще два четвертьфинальных матча: Италия — Румыния, Португалия — Германия. Неудачники матчей ¼ финала поведут борьбу за 5−8-е итоговые места.

Полуфинальные встречи состоятся 23 сентября, их победители 24 сентября встретятся в решающем поединке за чемпионский титул.

В 2021 году белорусы впервые в истории поднялись на пьедестал почета Евролиги, став серебряными призерами. В прошлом сезоне подопечные Николаса Альварадо не выступали в Евролиге, а победителями стали швейцарцы, победившие в решающем поединке португальцев, бронзу завоевали итальянцы.

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