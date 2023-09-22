Белорусы победили швейцарцев на старте плей-офф суперфинала Евролиги по пляжному футболу

В четвертьфинале белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо обыграли действующих чемпионов Евролиги команду Швейцарии с результатом 4:3. Завтра в поединке за выход в финал белорусы встретятся со сборной Испании, которая сегодня переиграла датчан со счетом 9:5.
На предварительном этапе белорусы разгромили соперников из Молдовы (9:1) и Греции (7:2), а также уступили итальянцам (2:4).
Позже состоятся еще два четвертьфинальных матча: Италия — Румыния, Португалия — Германия. Неудачники матчей ¼ финала поведут борьбу за 5−8-е итоговые места.
Полуфинальные встречи состоятся 23 сентября, их победители 24 сентября встретятся в решающем поединке за чемпионский титул.
В 2021 году белорусы впервые в истории поднялись на пьедестал почета Евролиги, став серебряными призерами. В прошлом сезоне подопечные Николаса Альварадо не выступали в Евролиге, а победителями стали швейцарцы, победившие в решающем поединке португальцев, бронзу завоевали итальянцы.