Футболисты БАТЭ добыли пятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали пятую победу кряду в играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме: Денис Лаптев и Валерий Бочеров дважды поразили ворота гостей, а потом Илья Сень отыграл один мяч.

Футболисты «Гомеля» у себя дома встречались с «Минском» и выиграли с результатом 2:0.

Завтра лидер турнира минское «Динамо» в Солигорске встретится с местным «Шахтером». В Гродно «Неман», занимающий вторую позицию, сыграет с брестскими динамовцами, футболисты «Слуцка» примут на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ». Заключительные встречи пройдут 24 сентября: «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь», «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район). «Энергетик-БГУ» пропускает этот тур.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 45 очков (19 матчей), «Неман» — 39 (18), «Торпедо-БелАЗ» — 33 (19), «Славия» — 32 (20), БАТЭ — 31 (17), «Ислочь» — 30 (19). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина».