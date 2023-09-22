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23:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубли Роналду и Талиски принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли»

«Аль-Наср» на своем поле обыграл «Аль-Ахли» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 4:3.

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Дублями за хозяев отметились Криштиану Роналду (4-я и 52-я минуты) и Андерсон Талиска (17-я и 45+6-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

За «Аль-Ахли» отличились Франк Кессье (30-я), Рияд Марез (пен. 50-я) и Фирас Аль-Бураикан (87-я).

«Аль-Наср» набрал 15 очков и поднялся на пятое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» с тем же количеством очков уступает сегодняшнему сопернику по дополнительным показателям и занимает шестую строчку.

В параллельном матче «Аль-Вахда» дома разгромила «Абху» — 4:0.

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