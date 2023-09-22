Дубли Роналду и Талиски принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли»

Дублями за хозяев отметились Криштиану Роналду (4-я и 52-я минуты) и Андерсон Талиска (17-я и 45+6-я).

«Аль-Наср» набрал 15 очков и поднялся на пятое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» с тем же количеством очков уступает сегодняшнему сопернику по дополнительным показателям и занимает шестую строчку.