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13:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Евгений Харлачев назначен главным тренером ФК «Уфа»

Главным тренером футбольного клуба (ФК) «Уфа» назначен Евгений Харлачев, сообщается на Telegram-канале министерства спорта и туризма Башкирии.

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Решение принято по итогам совещания правления клуба, на котором обсудили «текущее состояние клуба и результаты последних игр». «Тренерскому штабу выражено полное доверие», — отмечается в сообщении.

Евгений Харлачев вошел в состав тренерского штаба «Уфы» в июле текущего года в качестве старшего тренера, в августе стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством ФК провел шесть матчей с пятью победами и одним поражением, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».

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