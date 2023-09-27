Евгений Харлачев назначен главным тренером ФК «Уфа»

Решение принято по итогам совещания правления клуба, на котором обсудили «текущее состояние клуба и результаты последних игр». «Тренерскому штабу выражено полное доверие», — отмечается в сообщении.



Евгений Харлачев вошел в состав тренерского штаба «Уфы» в июле текущего года в качестве старшего тренера, в августе стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством ФК провел шесть матчей с пятью победами и одним поражением, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».