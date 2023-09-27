Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

Спортсмен поделился, что получал около 90 тысяч рублей после вычета налогов — как кассир в местном магазине. «Обесценивать никого не хочу, но могу сесть за кассу, если меня немного обучат. А вот кассир не сможет сыграть в футбол на высоком уровне», — пожаловался Городовой. Он добавил, что не понимает, почему зарплаты продавцов и спортсменов равны.