Футболист «Локомотива» сделал предложение телеведущей Ромашкиной
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян и телеведущая Яна Ромашкина стали женихом и невестой.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян и телеведущая Яна Ромашкина стали женихом и невестой.
Защитник «Локомотива» сделал предложение Ромашкиной на Останкинской телебашне, разместив у ее подножия баннер со словами «Яна, выходи за меня».
«Я ответила да», — написала Ромашкина в сториз своего аккаунта в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).