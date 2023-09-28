Футболист «Локомотива» сделал предложение телеведущей Ромашкиной

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Защитник «Локомотива» сделал предложение Ромашкиной на Останкинской телебашне, разместив у ее подножия баннер со словами «Яна, выходи за меня».

«Я ответила да», — написала Ромашкина в сториз своего аккаунта в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).