Агенты намерены воевать с ФИФА. Новые правила никого не устраивают — и Россия не исключение

Проблемы с экзаменом

Новый регламент ФИФА по деятельности футбольных агентов вступил в силу 9 января 2023 года по нормам, связанным, в первую очередь, с общими положениями и с порядком получения лицензии футбольного агента. По нему с 1 октября 2023 года агентскую деятельность в футболе как в России, так и во всем остальном мире можно будет осуществлять исключительно после получения лицензии ФИФА.

Чиновники ФИФА вернули само определение «агент», которое отменялось в 2015 году. Формулировка «посредник» перестала быть актуальной, а правила заработка и заключения новых договоров с футболистами стали строже. Теперь, чтобы иметь возможность заниматься агентской деятельностью, нужно сдавать экзамен на английском языке на единой платформе ФИФА, а не в местной федерации, как это было до недавнего времени.

В период с 9 января 2023 года по 1 октября 2023 года действует так называемый переходный период. В этот временной отрезок регулирование агентской деятельности осуществляется по действующим в национальных ассоциациях лицензиям. В конце сентября российские агенты начали сдавать новый экзамен для получения лицензии ФИФА, но, по моей информации, справились с заданиями далеко не все. Трудности возникли даже у самых авторитетных наших агентов. Кстати, российская действительность не сильно отличается от общемировой: согласно статистике, новый экзамен сдали лишь 52% соискателей.

Вот комментарий для «СЭ» спортивного юриста Михаила Прокопца.

«Есть определенное количество агентов по всему миру, которые считают, что ФИФА не имеет права вмешиваться в коммерческую деятельность. Что сейчас делает эта международная организация? Она говорит: “Все, что связано с футболом, мы будем регулировать”. Хорошо с этим никто не спорит, трансферы — часть футбола, тут все понятно. Но ФИФА идет дальше и говорит: “Мы хотим регулировать агентскую деятельность”. Что такое агентская деятельность? Это, по сути, услуги HR, трудоустройство футболистов. Агенты задаются логичным вопросом: “А почему вы хотите это делать? Данный вопрос регулируется законодательством страны. Законодательство говорит, что агент может получать любую комиссию, хоть 20, хоть 59%, а приходит ФИФА и запрещает ему это делать. Почему они имеют такое право?” К примеру, в Германии суд уже наложил ограничительные меры на вступление новых правил в силу с 1 октября до того момента, пока не пройдет суд», — говорит Прокопец.

Лимит для агента

Помимо самого экзамена, желающий стать агентом ФИФА должен соответствовать нескольким критериям. А именно: агентами, прежде всего, не могут быть лица, судимые ранее по ряду уголовных преступлений, получившие ранее длительные спортивные дисквалификации либо аффилированные с рядом субъектов футбола.

Указанным критериям на постоянной основе должен соответствовать агент и в период своей дальнейшей деятельности; после сдачи экзамена соискателю в течение 90 дней необходимо оплатить лицензионный взнос, который сейчас составляет 600 долларов. Также агент ежегодно должен оплачивать лицензионный взнос и соблюдать требование о непрерывном повышении квалификации. Условия указанного повышения квалификации ФИФА будет определять в своих циркулярах.

Согласно новым правилам, футболист или тренер не могут заплатить агенту более 5 процентов от их валового годового дохода в случае, если годовой доход в клубе менее 200 000 долларов США. При этом в случае, если годовой доход футболиста или тренера более 200 000 долларов США, то от суммы, превышающей данный лимит, футболист или тренер вправе будет платить агенту не больше 3%. Аналогичные лимиты установлены для клуба в пользу агента по договору о представительстве, связанному с трудоустройством или изменением условий трудового договора с тренером или футболистом, и исчисляются исходя из годового валового дохода такого тренера или футболиста.

В случае же если предметом договора о представительстве с клубом являются услуги, связанные с «продажей» игрока в другой клуб, то указанное ограничение будет составлять 10% от трансферной выплаты.

«Будет интересно посмотреть, как ФИФА будет регулировать крупные трансферы, к примеру такие, как переход Поля Погба, когда, по слухам, агент получил 40 миллионов долларов. Мы все понимаем, что есть рынок и есть условный футболист Погба, которого хотят купить 10 клубов. Понятно, что те клубы, которые будут соблюдать регламент ФИФА, просто выпадут из гонки за игрока. Будет интересно понаблюдать, как станут следить за такими вещами», — считает Прокопец.

Александр Маньяков | Источник: Соцсети

Подводные камни

Одним из основных пунктов, вызвавших недовольство агентов, стало правило, согласно которому футболист вправе в любой момент расторгнуть договор с агентом без каких либо последствий для себя. К примеру, конфликтная ситуация, возникшая между игроком «Спартака» Михаилом Игнатовым и его бывшим агентом Александром Маньяковым, больше невозможна. Агент не имеет права вписывать в договор с игроком пункт о штрафе за досрочное расторжение соглашения.

«Данное нововведение лишает агента возможности требовать наказания за нарушение игроком договора, подписанного с агентом. По сути футболист получает возможность в любой момент расторгнуть контракт без всякой компенсации. Что делает абсолютно невозможной какую-то работу в долгую для агента. Например, на игрока претендуют два клуба: условные “Спортинг” и “Манчестер Юнайтед”. Агент считает, что на данный момент футболист не готов играть в “МЮ” и ему лучше набраться опыта в Португалии, а уже через пару лет переехать в Англию. Но из-за новых правил агент думает: “Через пару лет игрок может просто уйти от меня и я не смогу ничего заработать, а значит, мне важно продать его сегодня в более сильный клуб и заработать, иначе завтра я рискую вообще ничего не получить”. Эти пункты, на мой взгляд, вызывают наибольшие вопросы у агентов», — сказал Прокопец.