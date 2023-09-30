«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб», Неймар не забил пенальти
«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб», Неймар не забил пенальти.
«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб», Неймар не забил пенальти.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Калиду Кулибали (68-я минута) и Александар Митрович (76). Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отметился голевой передачей в первом мяче, а также не забил пенальти на 37-й минуте.
Также на поле в составе «Аль-Хиляля» вышел экс-нападающий петербургского «Зенита» Малком, но не отметился результативными действиями.
Ранее СМИ сообщали, что Неймар находится в конфликте с главным тренером «Аль-Хиляля» Жорже Жезушом и требует его увольнения из клуба.
«Аль-Хиляль» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице. «Аль-Шабаб» (8 очков) располагается на 11-й строчке.