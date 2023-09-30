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10:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб», Неймар не забил пенальти

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб», Неймар не забил пенальти.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Калиду Кулибали (68-я минута) и Александар Митрович (76). Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отметился голевой передачей в первом мяче, а также не забил пенальти на 37-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также на поле в составе «Аль-Хиляля» вышел экс-нападающий петербургского «Зенита» Малком, но не отметился результативными действиями.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар находится в конфликте с главным тренером «Аль-Хиляля» Жорже Жезушом и требует его увольнения из клуба.

«Аль-Хиляль» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице. «Аль-Шабаб» (8 очков) располагается на 11-й строчке.

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