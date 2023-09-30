Анхель Ди Мария принес победу «Бенфике» в матче с «Порту»

Единственный гол в матче был забит на 68-й минуте встречи. Отличился аргентинский полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария. Добавим, что с 19-й минуты «Порту» играл в меньшинстве после удаления Фабиу Кардозу.

Таким образом, одержав шестую подряд победу в чемпионате Португалии, «Бенфика» вышла на первое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков после семи матчей. У «Порту» и «Спортинга», замыкающих тройку лидеров, по 16 очков, но «Спортинг» провёл на одну игру меньше конкурентов. Свой матч 7-го тура зелёно-белые проведут в субботу, 30 сентября, на выезде с «Фаренсе».