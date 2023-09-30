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11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Анхель Ди Мария принес победу «Бенфике» в матче с «Порту»

В пятницу, 29 сентября, состоялся матч 7-го тура португальской Примейры, в котором встречались лиссабонская «Бенфика» и «Порту».

Бенфика
Порту
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Источник: Reuters

Матч принимал стадион «Да Луш» в Лиссабоне. Главным арбитром встречи выступил Жоау Педру Пиньейру. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче был забит на 68-й минуте встречи. Отличился аргентинский полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария. Добавим, что с 19-й минуты «Порту» играл в меньшинстве после удаления Фабиу Кардозу.

Таким образом, одержав шестую подряд победу в чемпионате Португалии, «Бенфика» вышла на первое место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков после семи матчей. У «Порту» и «Спортинга», замыкающих тройку лидеров, по 16 очков, но «Спортинг» провёл на одну игру меньше конкурентов. Свой матч 7-го тура зелёно-белые проведут в субботу, 30 сентября, на выезде с «Фаренсе».

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