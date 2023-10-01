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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арис» Кокорина проиграл «Аполлону» и лишился лидерства

В субботу, 30 сентября, состоялся матч 6-го тура Первого дивизиона Кипра между «Арисом» и «Аполлоном».

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Источник: ФК "Арис" Лимасол"

Команды играли на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Полузащитник «Аполлона» Валентин Костаке вывел свою команду вперёд на 10-й минуте матча. Вышедший на 71-й минуте игры нападающий «Ариса» Закария Саво получил прямую красную карточку на 81-й минуте матча, оставив команду в меньшинстве.

Напомним, российский нападающий хозяев Александр Кокорин появился на поле с первых минут и был заменён на 62-й минуте, уйдя с поля без результативных действий.

После этого поражения «Арис» потерял лидерство в Первом дивизионе Кипра и располагается на второй строчке с 11 очками.

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