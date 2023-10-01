«Арис» Кокорина проиграл «Аполлону» и лишился лидерства
В субботу, 30 сентября, состоялся матч 6-го тура Первого дивизиона Кипра между «Арисом» и «Аполлоном».
В субботу, 30 сентября, состоялся матч 6-го тура Первого дивизиона Кипра между «Арисом» и «Аполлоном».
Команды играли на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.
Полузащитник «Аполлона» Валентин Костаке вывел свою команду вперёд на 10-й минуте матча. Вышедший на 71-й минуте игры нападающий «Ариса» Закария Саво получил прямую красную карточку на 81-й минуте матча, оставив команду в меньшинстве.
Напомним, российский нападающий хозяев Александр Кокорин появился на поле с первых минут и был заменён на 62-й минуте, уйдя с поля без результативных действий.
После этого поражения «Арис» потерял лидерство в Первом дивизионе Кипра и располагается на второй строчке с 11 очками.