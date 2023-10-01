Футболистка «Локомотива» потеряла сознание во время матча против ЦСКА
Позже спортсменка пришла в себя, ее отправили в больницу для прохождения медицинского обследования.
Позже спортсменка пришла в себя, ее отправили в больницу для прохождения медицинского обследования.
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Полина Юкляева потеряла сознание во время домашнего матча чемпионата России против столичного ЦСКА.
Юкляева вышла на замену во втором тайме, на 57-й минуте матча она столкнулась головой с игроком ЦСКА и потеряла сознание. Футболистку увезли с поля на машине скорой помощи. Позднее пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Юкляева пришла в себя, ее отправили в больницу для прохождения обследования.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. В заключительном туре первого этапа чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 7 октября, «Локомотив» в этот же день примет московское «Динамо». После 21 тура ЦСКА занимает первое место с 60 очками, «Локомотив» — третий с 47 очками.