Футбол спасёт офсайдная технология

На 34-й минуте матча 7-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» нападающий мерсисайдцев Луис Диас оторвался на грани офсайда от защитников «шпор» и открыл счёт. Повторы показали, что Диас находился на одной линии с защитником соперника Кристианом Ромеро. Однако, к удивлению многих, линии VAR — то есть линии, показывающие, находится ли игрок в офсайде — не были включены в повторы. Ещё больше удивило, что судья отменил гол. Две минуты спустя «Тоттенхэм» забил, что во многом предопределило дальнейший рисунок матча.

Вдобавок к отменённому голу «Ливерпуль» ещё и доигрывал встречу вдевятером, что сильно взбесило Юргена Клоппа: «Никогда не видел игры с такими несправедливыми и безумными решениями. В моменте с голом Диаса не было офсайда. Фол Джонса не тянет на красную, Жота не должен был получить первую жёлтую карточку. Трудно защищаться с восемью полевыми игроками».

ТРЕНЕР «ЛИВЕРПУЛЯ» ЮРГЕН КЛОПП В ШОКЕ ОТ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ В МАТЧЕ С «ТОТТЕНХЭМОМ» | Источник: Reuters

По окончании матча PGMOL, орган, отвечающий за официальных лиц матча в английской лиге, заявил, что произошла «серьёзная человеческая ошибка». Линии были проведены, и процесс был соблюдён, но работавшие на VAR судьи Даррен Ингланд и Дэн Кук не просигнализировали главному арбитру о необходимости вмешательства и проверки гола на легитимность. Оба «варщика» были отстранены, однако проигравшему «Ливерпулю» от этого не легче.

В связи с этой грубейшей ошибкой в лучшей футбольной лиге заговорили о необходимости внедрения полуавтоматической системы определения офсайда, успешно протестированной сначала на клубном ЧМ-2021, а затем и отлично показавшей себя во время ЧМ-2022. С этого сезона систему задействовали в Лиге чемпионов.

Человеческий фактор: видеоассистент имел в виду одно, а судья — другое

На следующий день после поражения «Ливерпуля» в Лондоне удалось выяснить природу ошибки. Видеоассистент Ингланд был полностью убеждён, что главный арбитр засчитал гол. Он начертил линию офсайда, удостоверился, что гол полностью «чистый», и сказал судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена». В итоге смысл получился искажённым: сотрудник VAR имел в виду, что проверка завершена и гол забит правильно, а арбитр в поле воспринял это как подтверждение того, что он верно отменил взятие ворот по сигналу лайнсмена. Вопиющая некомпетентность на столь высоком уровне, ведь единственно верным решением обоих судей было чётко проговорить все детали эпизода.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239461&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самое печальное в сложившейся ситуации, что подобные скандалы происходят с пугающей частотой. В августе 2022 года арбитр Майк Дин, работавший на VAR в матче «Челси» — «Тоттенхэм» (2:2), признал ошибку в эпизоде ​​с Кристианом Ромеро, тянувшим Марка Кукурелью за волосы. «Я попросил арбитра Энтони Тейлора подождать, пока я посмотрю инцидент. Я мог бы порекомендовать Тейлору посетить зону просмотра спорных ситуаций на предмет вынесения красной карточки. Но за те несколько секунд, пока я наблюдал, как Ромеро дёргает Кукурелью за волосы, я не воспринял это как насильственный акт. Позже я пересмотрел эпизод и понял, что ошибся», — сокрушался уважаемый арбитр.

Не менее резонансный эпизод случился в августе 2023-го. Главный арбитр матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (1:0) Саймон Хупер и его помощники на VAR Майкл Солсбери и Ричард Уэст в концовке встречи не назначили очевидный пенальти в ворота «дьяволов». Голкипер «МЮ» Андре Онана промахнулся по мячу и столкнулся с двумя игроками соперника в штрафной. Произошло ровным счётом то же самое, что и в игре «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» — ответственные за VAR судьи не посчитали нужным сообщить главному арбитру о необходимости просмотра. Тренер «Вулвз» Гари О’Нил ещё и получил от Хупера жёлтую карточку за протесты после инцидента.

По окончании матча PGMOL принесла официальные извинения за ошибку и отстранила арбитров. Скандальный эпизод поднял мощную волну полемики о том, не пора ли в самой богатой футбольной лиге сделать так, чтобы окончательно нивелировать фактор человеческой ошибки. Иначе мемы с сидящим за пультом VAR сэром Алексом Фергюсоном могут привести к ещё более зловещей и грозящей огромными репутационными и финансовыми рисками ситуации.

КТО ПУСТИЛ СЭРА АЛЕКСА В КОМНАТУ VAR? | Источник: Соцсети

Полуавтоматическая система определения офсайда принимает решение за несколько секунд

Эпизоды с назначением пенальти и вынесением красной карточки — вещи очень субъективные и непосредственно зависящие от человеческого фактора. Но решить проблему офсайдов и больше к ней не возвращаться вполне реально с помощью современных электронных технологий. На ЧМ-2022 прекрасно зарекомендовала себя система полуавтоматического определения офсайдов, и очень странно, что в преддверии сезона-2023/2024 представители клубов АПЛ от неё по каким-то причинам отказались. Интересно, изменили ли они мнение после отмены гола Диаса?

Особенно удивительно упорство британцев с учётом эксплуатации системы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «УЕФА постоянно ищет новые технологические решения для улучшения игры и поддержки работы арбитров. Эта инновационная система позволит командам VAR быстрее и точнее определять, был ли офсайд, и тем самым повысить темп игры и согласованность решений», — гордится руководитель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОФСАЙДОВ ОТЛИЧНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ НА ЧМ-2022 В КАТАРЕ | Источник: Кадр из трансляции

Очень странно, что в футболе до сих пор возникают споры по поводу офсайдов. Если арбитры пользуются автоматической системой определения пересечения мячом линии ворот, то что мешает им точно так же определить, кто из футболистов оказался ближе к воротам? Более того, было бы очень круто перенять опыт тенниса, где после попадания мяча в аут на стадионе раздаётся громкий крик «Аут!», а на установленных по периметру арены экранах сверкает соответствующая надпись. Представители компании Hawk-Eye Live, обслуживающей теннисные матчи, утверждают, что точность автоматической системы — до 2 мм.

Мы привыкли, что офсайд — это очень сложно и долго. Однако используемая в матчах Лиги чемпионов полуавтоматическая система опровергает это утверждение — она рисует картинку без участия человека и принимает решение всего за 3−5 секунд. Технология использует 12 высокоточных камер, которые размещают под крышами стадионов. Задача камер — следить за мячом и за 29 точками сбора информации на каждом игроке. Скорость обработки — 50 фиксаций в секунду. Это позволяет отследить малейшие перемещения футболистов и определить нахождение конечностей, которые имеют отношение к офсайдам.

Данные с мяча отправляются в центр обработки информации VAR около 500 раз в секунду

В 2014 году «Оскар» за лучший оригинальный сценарий взяла драма «Она» с Хоакином Фениксом в главной роли. По сюжету картины, одинокий писатель приобрёл новую техническую разработку — операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. По ходу фильма система настолько эволюционировала, что могла общаться с несколькими тысячами людей одновременно. Нечто подобное можно отметить и в полуавтоматической системе определения офсайда.

В мяче размещается датчик инерциального измерительного блока с набором чувствительных элементов. Около 500 раз в секунду данные с мяча отправляются в центр обработки информации VAR для идеально точного определения момента передачи, отскока или рикошета. Всю информацию обрабатывает искусственный интеллект, благодаря которому арбитры VAR получают автоматическое извещение об офсайде (если он случился).

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Полуавтоматической система считается по причине дополнительной проверки от ассистентов VAR. Перед извещением главного судьи об офсайде они рассматривают сгенерированную системой 3D-модель и ещё раз убеждаются в закономерности вынесенного решения. Успешность технологии подтверждена Спортивной лабораторией Массачусетского технологического института.