Девушка Ибрагимовича отвергла предложение выйти замуж. Они живут вместе 20 лет

«Я спрашивал пару лет назад. Она сказала нет. Я сказал, что она заслужила выйти за меня замуж через 20 лет, но потом она сказала, что ей это не нужно.



У неё был один шанс. И другого шанса у неё не будет. Но у нас двое детей, и это важнее, чем быть женатым. Мне не нужна бумага, в которой написано, что мы женаты», — приводит слова Ибрагимовича VG.