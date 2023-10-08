«Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной

Масштаб личности Месси таков, что он оказывается в центре внимания, даже не выходя на поле. Например, в среду «Чикаго Файр» даже выступил со специальным заявлением, в котором призвал болельщиков прийти на стадион и поддержать команду, даже если аргентинская звезда «Интер Майами» не попадет в заявку. Купившим билеты в случае явки на арену даже пообещали скидку в 250 долларов на покупки в сезоне-2024.

А главный тренер «цапель» Херардо Мартино недоумевал: «Очень странно, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший игрок в мире не играет. Это ситуация, которая возможна только потому, что речь идет о нем, и потому, что мы в США. Ни в каком другом месте болельщики не будут беспокоиться, если лучший игрок соперника не играет».

Тем временем Месси номинировали на звание самого ценного игрока МЛС и лучшего новичка лиги. Удивительно, что произошло это в тот момент, когда на счету находившегося на больничном капитана было всего четыре матча в 31 сыгранном туре. Как такое возможно? Все дело в непривычных для европейцев правилах лиги, где каждая команда имеет право выдвинуть две своих кандидатуры, и в Майами остановили свой выбор на Месси и Бускетсе.

Читайте также Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона МЛС

Можно лишь предположить, что это связано с ролью ветеранов в завоевании Кубка лиг. А в регулярном чемпионате все сложно. После 1:4 от прямого конкурента в Чикаго «цапли» потеряли даже математические шансы на прямую путевку в плей-офф, куда попадают семь лучших команд конференции. Зацепиться можно было только за 8−9-е место, что давало право побороться за еще один пропуск в решающую часть сезона. Но лишь при условии трех собственных побед и осечках конкурентов.

Однако не только критической ситуацией в таблице можно было объяснить возвращение в заявку начавшего игру с «Цинциннати» на скамейке Месси. Аргентинские инсайдеры еще в середине недели сообщали: Лео решительно настроен помочь сборной в отборочном турнире ЧМ-2026, и перед отъездом на родину ему хотелось обязательно сыграть за клуб. Да еще и против лучшей команды лиги, с которой «цапли» выдали эпическую игру в полуфинале Открытого Кубка США. Со спасением на исходе компенсированного времени, обменом голами в овертайме (3:3) и победой в серии пенальти.

Читайте также Травмированного Месси вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ

На этот раз с голами было туго, хотя по моментам за первые 45 минут команды вполне наиграли на три-четыре мяча. Даже схема с тремя центральными защитника на спасала хозяев от быстрых контратак оранжево-синих. Зато выручали промахи гостей и сейвы не желавшего пропускать в свой день рождения Каллендера. А давление «Интер Майами» вылилось в три убойных момента, увенчавшихся попаданиями Авилеса, Хосефа Мартинеса и Кремаски в каркас ворот.

Параллельно этому приходили неутешительные для «цапель» новости об успехах конкурентов. Надежда была только на Месси, который вступил в игру на 55-й минуте. И практически сразу появившийся вместе с капитаном Жеан Мота едва не попал в дальний угол. Но если кто-то предвкушал новый сеанс аргентинской магии — его ждало разочарование.

Читайте также Стал известен клуб, в котором Месси хочет завершить карьеру

То, что сыгравший за последний месяц чуть более получаса Месси совсем не в порядке, стало понятно довольно быстро. После крайне неудачного штрафного, которые некоторые тренеры в МЛС приравнивали чуть ли не к пенальти. А там и назревавший гол «Цинцинатти» подоспел — после того, как Каллендер не смог парировать мяч в сторону от ворот. И окончательно разбила все планы и надежды «цапель» уверенная победа «Монреаля».

Теперь два оставшихся матча с «Шарлотт», один из которых придется проводить без сборников, превращаются для «Интер Майами» в формальность. Месси — если будет здоров — больше сыграет за сборную, у которой впереди не только октябрьские, но и две игры ноябрьского мини-цикла. А потом — непривычная для Лео клубная пауза до конца февраля. И новый виток разговоров о временном возвращении в «Барселону». Когда-то такой трюк проворачивал один из владельцев «цапель» Дэвид Бекхэм, перемещавшийся между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Миланом», что обернулось пропуском половины нового американского сезона.

Сейчас такой сценарий — но уже с Месси — не вызовет у англичанина восторга. Уж слишком велик эффект Месси, без которого «цапли» выиграли один матч из шести, а с ним в тринадцати играх в субботу проиграли впервые.