Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Монца
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:00
Марсель
Гавр
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Лион
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Аталанта
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
Акрон
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Факел
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Кельн
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Сокол
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Первая лига
17:30
Кубань
Родина
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Черноморец
Футбол. Зарубежный
18:05
Ланс
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Ренн
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Барселона
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья
Райо Вальекано
22
Футбол. Зарубежный
7.10
Реймс
Монако
13
Футбол. Зарубежный
7.10
Дженоа
Милан
01
Все события
Фоторепортажи
24Первое армейское дерби сезона
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
09:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной

Команда великого аргентинца потеряла все шансы на продолжение сезона.

Наверх
Источник: Reuters

Масштаб личности Месси таков, что он оказывается в центре внимания, даже не выходя на поле. Например, в среду «Чикаго Файр» даже выступил со специальным заявлением, в котором призвал болельщиков прийти на стадион и поддержать команду, даже если аргентинская звезда «Интер Майами» не попадет в заявку. Купившим билеты в случае явки на арену даже пообещали скидку в 250 долларов на покупки в сезоне-2024.

Читайте также
Месси впервые с 21 сентября сыграл за «Интер Майами», команда лишилась шансов на плей-офф

А главный тренер «цапель» Херардо Мартино недоумевал: «Очень странно, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший игрок в мире не играет. Это ситуация, которая возможна только потому, что речь идет о нем, и потому, что мы в США. Ни в каком другом месте болельщики не будут беспокоиться, если лучший игрок соперника не играет».

Тем временем Месси номинировали на звание самого ценного игрока МЛС и лучшего новичка лиги. Удивительно, что произошло это в тот момент, когда на счету находившегося на больничном капитана было всего четыре матча в 31 сыгранном туре. Как такое возможно? Все дело в непривычных для европейцев правилах лиги, где каждая команда имеет право выдвинуть две своих кандидатуры, и в Майами остановили свой выбор на Месси и Бускетсе.

Читайте также
Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона МЛС

Можно лишь предположить, что это связано с ролью ветеранов в завоевании Кубка лиг. А в регулярном чемпионате все сложно. После 1:4 от прямого конкурента в Чикаго «цапли» потеряли даже математические шансы на прямую путевку в плей-офф, куда попадают семь лучших команд конференции. Зацепиться можно было только за 8−9-е место, что давало право побороться за еще один пропуск в решающую часть сезона. Но лишь при условии трех собственных побед и осечках конкурентов.

Однако не только критической ситуацией в таблице можно было объяснить возвращение в заявку начавшего игру с «Цинциннати» на скамейке Месси. Аргентинские инсайдеры еще в середине недели сообщали: Лео решительно настроен помочь сборной в отборочном турнире ЧМ-2026, и перед отъездом на родину ему хотелось обязательно сыграть за клуб. Да еще и против лучшей команды лиги, с которой «цапли» выдали эпическую игру в полуфинале Открытого Кубка США. Со спасением на исходе компенсированного времени, обменом голами в овертайме (3:3) и победой в серии пенальти.

Читайте также
Травмированного Месси вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ

На этот раз с голами было туго, хотя по моментам за первые 45 минут команды вполне наиграли на три-четыре мяча. Даже схема с тремя центральными защитника на спасала хозяев от быстрых контратак оранжево-синих. Зато выручали промахи гостей и сейвы не желавшего пропускать в свой день рождения Каллендера. А давление «Интер Майами» вылилось в три убойных момента, увенчавшихся попаданиями Авилеса, Хосефа Мартинеса и Кремаски в каркас ворот.

Параллельно этому приходили неутешительные для «цапель» новости об успехах конкурентов. Надежда была только на Месси, который вступил в игру на 55-й минуте. И практически сразу появившийся вместе с капитаном Жеан Мота едва не попал в дальний угол. Но если кто-то предвкушал новый сеанс аргентинской магии — его ждало разочарование.

Читайте также
Стал известен клуб, в котором Месси хочет завершить карьеру

То, что сыгравший за последний месяц чуть более получаса Месси совсем не в порядке, стало понятно довольно быстро. После крайне неудачного штрафного, которые некоторые тренеры в МЛС приравнивали чуть ли не к пенальти. А там и назревавший гол «Цинцинатти» подоспел — после того, как Каллендер не смог парировать мяч в сторону от ворот. И окончательно разбила все планы и надежды «цапель» уверенная победа «Монреаля».

Теперь два оставшихся матча с «Шарлотт», один из которых придется проводить без сборников, превращаются для «Интер Майами» в формальность. Месси — если будет здоров — больше сыграет за сборную, у которой впереди не только октябрьские, но и две игры ноябрьского мини-цикла. А потом — непривычная для Лео клубная пауза до конца февраля. И новый виток разговоров о временном возвращении в «Барселону». Когда-то такой трюк проворачивал один из владельцев «цапель» Дэвид Бекхэм, перемещавшийся между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Миланом», что обернулось пропуском половины нового американского сезона.

Сейчас такой сценарий — но уже с Месси — не вызовет у англичанина восторга. Уж слишком велик эффект Месси, без которого «цапли» выиграли один матч из шести, а с ним в тринадцати играх в субботу проиграли впервые.

Автор: Андрей Кузичев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!
УЕФА хочет ввести свою Суперлигу и убрать Лигу чемпионов. Это убьет национальные чемпионаты?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь