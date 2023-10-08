Месси впервые с 21 сентября сыграл за «Интер Майами», команда лишилась шансов на плей-офф

ТАСС, 8 октября. «Интер Майами» со счетом 0:1 уступил «Цинциннати» в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) и лишился шансов на попадание в плей-офф.

Единственный гол на 78-й минуте забил аргентинский нападающий Альваро Барреаль. Его соотечественник форвард «Интер Майами» Лионель Месси впервые с 21 сентября появился на поле, выйдя на замену на 55-й минуте. До этого Месси пропустил четыре игры подряд из-за травмы.

«Цинциннати» набрал 68 очков в 33 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Интер Майами» с 33 очками в 32 играх занимает предпоследнее, 14-е место. На данный момент 9-е место, дающее право на участие в плей-офф, занимает «ДС Юнайтед», который сыграл все 34 матча регулярного чемпионата и набрал 40 очков. В следующем матче «Цинциннати» 22 октября примет «Атланту», «Интер Майами» дома 19 октября сыграет с клубом «Шарлотт».

Месси перешел в «Интер Майами» в июне после двух сезонов, проведенных во французском ПСЖ. За «Интер Майами» он провел 13 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач. Вместе с ним «Интер Майами», основанный в 2018 году, завоевал первый трофей в истории — Кубок лиг.