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09:34 (мск), источник: ТАСС

Месси впервые с 21 сентября сыграл за «Интер Майами», команда лишилась шансов на плей-офф

Аргентинский нападающий не отличился результативными действиями в матче с «Цинциннати», его команда проиграла со счетом 0:1.

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Источник: Reuters

ТАСС, 8 октября. «Интер Майами» со счетом 0:1 уступил «Цинциннати» в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) и лишился шансов на попадание в плей-офф.

Единственный гол на 78-й минуте забил аргентинский нападающий Альваро Барреаль. Его соотечественник форвард «Интер Майами» Лионель Месси впервые с 21 сентября появился на поле, выйдя на замену на 55-й минуте. До этого Месси пропустил четыре игры подряд из-за травмы.

«Цинциннати» набрал 68 очков в 33 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Интер Майами» с 33 очками в 32 играх занимает предпоследнее, 14-е место. На данный момент 9-е место, дающее право на участие в плей-офф, занимает «ДС Юнайтед», который сыграл все 34 матча регулярного чемпионата и набрал 40 очков. В следующем матче «Цинциннати» 22 октября примет «Атланту», «Интер Майами» дома 19 октября сыграет с клубом «Шарлотт».

Месси перешел в «Интер Майами» в июне после двух сезонов, проведенных во французском ПСЖ. За «Интер Майами» он провел 13 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач. Вместе с ним «Интер Майами», основанный в 2018 году, завоевал первый трофей в истории — Кубок лиг.

Месси 36 лет, он является рекордсменом по числу трофеев — на его счету 44 титула. С 2003 по 2021 год Месси играл за «Барселону», в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года. В 2021—2023 годах в составе ПСЖ аргентинец дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем «Финалиссимы» (2022), Кубка Америки (2021), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005).

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