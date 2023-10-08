«Ди Си Юнайтед» объявил об уходе Руни с поста главного тренера

Специалист работал в американском клубе с июля 2022 года. Под его руководством команда провела 53 матча, 14 раз одержала победу, 13 раз сыграла вничью и проиграла 26 игр. В качестве игрока он выступал за «Ди Си Юнайтед» с 2018 по 2020 годы.