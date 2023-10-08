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12:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ди Си Юнайтед» объявил об уходе Руни с поста главного тренера

Клуб MLS «Ди Си Юнайтед» объявил об уходе Уэйна Руни с поста главного тренера.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни покинул пост главного тренера команды североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

Специалист работал в американском клубе с июля 2022 года. Под его руководством команда провела 53 матча, 14 раз одержала победу, 13 раз сыграла вничью и проиграла 26 игр. В качестве игрока он выступал за «Ди Си Юнайтед» с 2018 по 2020 годы.

Руни 37 лет, ранее он руководил «Дерби Каунти», в том числе выполнял функции играющего тренера. Будучи игроком он также представлял английские «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Руни является лучшим бомбардиром в истории манкунианцев.

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