Легендарного футболиста СССР приговорили к тюрьме в Европе. Вот что он натворил

На стыке 80-х и 90-х нападающий Сергей Юран раскрылся в киевском «Динамо» и уехал в Европу, где выдал впечатляющий отрезок карьеры в «Бенфике» и «Порту» — дважды стал чемпионом Португалии, а еще взял Кубок страны. Юран, получивший от португальских фанатов прозвище «Русский танк», считал сезон 1994/1995 в «Порту» одним из лучших в карьере.

Правда, там Сергей отметился не только яркой игрой на футбольном поле. В 1994-м нападающий сборной России попал в страшную автокатастрофу, когда поздним вечером возвращался домой.

Источник: Соцсети

«Я в Порту 500 метров до дома не дотянул. Тихонечко ехал на 600-м “Мерседесе”, который весит две с половиной тонны, — рассказывал Юран в интервью “СЭ”. — Вдруг от обочины вывернула одна из припаркованных машин, без габаритов решила развернуться, махнуть через две сплошные. Я не успел среагировать, внезапно метрах в двух от меня поперек дороги появилась легкая машинка, Honda Civic. Пластмассовая, можно сказать. Отлетела и тоже — в столб. Тут же подъехала полиция, человек вышел из машины, ему дали трубку… Оказалось, сильно пьяный».

Водитель «Хонды» пожаловался на боль в груди, а после приезда скорой помощи умер по дороге в больницу от внутреннего кровоизлияния: «Я вижу, что такая ситуация, говорю: мне нужен адвокат, переводчик, — вспоминал Юран. — Со мной был человек из службы охраны президента Португалии, на выходные приехал в Порту. Он остался возле машины, а я поехал на анализ крови в независимую больницу. Адвокат посоветовал».

В крови у Сергея не обнаружили алкоголь. Поэтому дело сразу прекратили, а Юрана признали невиновным. Но португальская пресса все равно раздула из этого большой скандал.

«В газетах писали, дескать, машину Юрана обнаружили на окраине Порту, рядом лежал труп, а сам Юран сбежал с места происшествия. Не знаю, зачем писать такую чепуху. Когда я это читал, у меня волосы дыбом вставали», — признавался Сергей.

Спустя пять лет дело внезапно пересмотрели, и суд вынес новый вердикт. Так в 1999-м Юрана приговорили к одному году тюремного заключения условно за непредумышленное убийство, а также обязали выплатить семье погибшего компенсацию в 3 млн эскудо (примерно 15 тысяч долларов).

Благодаря прекрасной работе адвоката Сергею удалось значительно снизить размер компенсации — семья погибшего изначально требовала от футболиста 150 тысяч долларов. А в тюрьме Юран так и не оказался, потому что виновные за подобные правонарушения в Португалии попадали под амнистию.