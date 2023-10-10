Уткин дал миллион рублей игрокам «Эгриси» за победу над 2DROTS: «У меня была сумка с деньгами»

"Я в страхе сидел, у меня на руке была сумка. Куда я ее дену, спрашивается? Вечно у кого-то на лавке щитки и штаны пропадают, а если еще и пропадет сумка с деньгами… У меня была сумка с деньгами. Я сказал ребятам и отдал их после игры. Наличными, миллион рублей. А они мне половину вернули — сказали, что не время.