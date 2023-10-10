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19:52 (мск), источник: Sport24

Уткин дал миллион рублей игрокам «Эгриси» за победу над 2DROTS: «У меня была сумка с деньгами»

Президент клуба Медиалиги «Эгриси» Василий Уткин заявил, что сдержал слово и отдал команде 1 млн рублей премиальных за победу над 2DROTS.

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«Эгриси» обыграли 2DROTS в ¼ финала четвертого сезона Медийной футбольной лиги (0:0, 4:3 Б).

"Я в страхе сидел, у меня на руке была сумка. Куда я ее дену, спрашивается? Вечно у кого-то на лавке щитки и штаны пропадают, а если еще и пропадет сумка с деньгами… У меня была сумка с деньгами. Я сказал ребятам и отдал их после игры. Наличными, миллион рублей. А они мне половину вернули — сказали, что не время.

На самом деле с этим есть небольшая проблема — я немного должен команде. Не ужасно, но… Я всегда старался сделать так, чтобы после уик-энда все обязательно было уплачено. Сейчас есть небольшая задолженность, но мы наверстаем«, — сказал Уткин в интервью ютуб-каналу “Это футбол, брат!”.

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