Уткин дал миллион рублей игрокам «Эгриси» за победу над 2DROTS: «У меня была сумка с деньгами»
Президент клуба Медиалиги «Эгриси» Василий Уткин заявил, что сдержал слово и отдал команде 1 млн рублей премиальных за победу над 2DROTS.
Президент клуба Медиалиги «Эгриси» Василий Уткин заявил, что сдержал слово и отдал команде 1 млн рублей премиальных за победу над 2DROTS.
«Эгриси» обыграли 2DROTS в ¼ финала четвертого сезона Медийной футбольной лиги (0:0, 4:3 Б).
"Я в страхе сидел, у меня на руке была сумка. Куда я ее дену, спрашивается? Вечно у кого-то на лавке щитки и штаны пропадают, а если еще и пропадет сумка с деньгами… У меня была сумка с деньгами. Я сказал ребятам и отдал их после игры. Наличными, миллион рублей. А они мне половину вернули — сказали, что не время.
На самом деле с этим есть небольшая проблема — я немного должен команде. Не ужасно, но… Я всегда старался сделать так, чтобы после уик-энда все обязательно было уплачено. Сейчас есть небольшая задолженность, но мы наверстаем«, — сказал Уткин в интервью ютуб-каналу “Это футбол, брат!”.