Стали известны претенденты на приз лучшему молодому футболисту Европы

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за мадридский клуб в десяти матчах, забил десять голов и отдал две результативные передачи.
Полный список из 25 претендентов выглядит таким образом: Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала «Бавария», Хави Симонс («Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алехандро Бальде («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Беньямин Шешко («Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Леви Колвилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артур Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Лукас Гурна-Дуат («Зальцбург»), Варрен Заир-Эмри («ПСЖ»), Усман Дьоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»), Арда Гюлер («Реал»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Мартин Батурина («Динамо», Загреб), Жоау Невеш («Бенфика») и Ламин Ямаль («Барселона»).
Награда вручается с 2003 года, ее обладателями становились такие футболисты, как Килиан Мбаппе, Поль Погба, Лионель Месси, Уэйн Руни и Эрлинг Холанд. В прошлом году обладателем награды стал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави.