Стали известны претенденты на приз лучшему молодому футболисту Европы

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, защитник «Барселоны» Алехандро Бальде и хавбек мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала вошли в финальный список из 25 претендентов на награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему футболисту года в Европе (игроки не старше 21 года).