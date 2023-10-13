«На него давили и начали наказывать». Почему сбежал игрок «Шахтера» и при чем тут Россия

Украинский футболист «Шахтёра» Александр Распутько исчез после матча юношеской Лиги чемпионов с «Антверпеном». Украинские СМИ сообщили, что футболист, вероятно, сбежал в Россию.

Что произошло?

«Шахтёр» U19 играет в юношеской Лиге чемпионов в одной группе с «Антверпеном», «Барселоной» и «Порту». Пока прошло всего два тура. Украинская команда стартовала в турнире домашним матчем с «Порту» (1:4), а во 2-м туре, который состоялся ещё 4 октября, встретилась с «Антверпеном» на выезде. Молодёжка «Шахтёра» уезжала домой с победой (2:1), но без одного игрока — полузащитник Распутько, отыгравший полный матч, не сел в самолёт. Накануне он договорился о новом пятилетнем контракте, поэтому в клубе никто ничего не понял.

Изданию Sport.ua стало известно, что Распутько вместе с командой прошёл регистрацию на рейс до Варшавы, сдал багаж, а после этого растворился в аэропорту Антверпена, отключив телефон. В команде подумали, что ему стало плохо, поэтому искали в здании, однако всё, что смогли найти, — аккуратно сложенную форму. Распутько удалил все фото в своих социальных сетях, и его местонахождение до сих пор точно неизвестно.

Однако у издания есть две версии, что могло произойти. Первая: Распутько сбежал в Россию. Вторая: у него были разногласия с руководством по поводу нового контракта. Якобы он хотел получать больше и считал, что ему недоплачивают (Sport.ua сообщает, что Распутько получал около € 1−2 тыс. в месяц). Если бы Александр не согласился продлевать соглашение, то, скорее всего, не играл бы.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Распутько на Украину после матча с “Антверпеном”. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт. Мы не можем утверждать, в каком направлении исчез игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернётся в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернётся, контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию. Если бы предпосылки были, игрок остался бы на Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь». «Шахтёр» заявление клуба

«У Распутько через полгода заканчивается контракт с “Шахтёром”, — сообщил “Чемпионату” источник в донецком клубе. — В команде на него начали давить, чтобы продлил. Распутько отказывался. Не устраивали предложенные финансовые условия, вроде бы не нравилась зарплата. Его начали наказывать — не ставить на игры. А на юношескую Лигу чемпионов взяли, потому что результат нужен. И там он пропал. Телефон выключен. Даже друзья дозвониться не могут и не знают, где он сейчас находится».

Почему Распутько мог сбежать в Россию?

Полузащитник родился в Горловке, которая находится в 50 км севернее от Донецка в ДНР. Sport.ua предполагает, что Распутько придерживается «пророссийских взглядов», из-за чего у него возник конфликт с одноклубниками. По информации издания, он бежал в Россию через Стамбул, а его побег был спланирован и осуществлялся при чьей-то помощи.

Главный редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов подтвердил информацию, что полузащитник действительно находится на территории России. По его словам, Распутько «очень ждала санкт-петербургская “Звезда”, которая выступает во Второй лиге. Выбор клуба может быть связан с тем, что в тренерский штаб команды входит чемпион Украины — 2002 в составе “Шахтёра” Геннадий Зубов. Он работал в “Шахтёре” с 2019-го по 2021-й ассистентом главного тренера молодёжного состава, а в сентябре 2022-го устроился на работу в российский клуб. Также в штаб главного тренера “Звезды” Дмитрия Комбарова тогда же вошёл Анатолий Скирчук, ранее работавший в структуре “Шахтёра”. Распутько же — воспитанник донецкого клуба и знаком и с Зубовым, и со Скирчуком.

Телеграм-канал Mash сообщил, что футболист приехал в Россию и попросил о политическом убежище.

В «Звезде» что-нибудь говорят?

Зубов утверждает, что с Распутько в Санкт-Петербурге не пересекался и вообще узнал обо всём из интернета. «Я его в Петербурге не видел и с ним не общался, — сказал он “Чемпионату”. — Пришёл с тренировки, открыл интернет, узнал последние слухи. Мне и самому было бы интересно с Сашей пообщаться, это же мой воспитанник. Но я его пока не видел, поэтому на данный момент мне сказать нечего».

В самом клубе попросили не распространять информацию, которая не соответствует действительности. «Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России, — говорится в заявлении петербургской команды. — Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в “Звезде” ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым. От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию. В эти минуты команда готовится к выезду в Вологду, где уже в это воскресенье мы проведём матч с местным “Динамо”.

Кто вообще такой Распутько?

Александр Распутько родился в Горловке в 2004-м, начал карьеру в «Шахтёре» с команды U9. Он становился чемпионом Украины в разных возрастных категориях — U14 (2018), U15 (2019) и U17 (2021). На счету Распутько четыре матча за сборную Украины U19 — он дебютировал за команду в ноябре прошлого года в квалификации молодёжного Евро.

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Распутько играет на позиции опорного полузащитника и, как указано на официальном сайте «Шахтёра», «отличается плотностью в отборе», а его «звёздное качество» — это подкаты. При этом Александр — универсал. Судя по информации на портале Transfermarkt, сейчас он зачастую выходит в центре обороны.

«Мы с Распутько работали в академии “Шахтёра”, когда я возглавлял команду U16, — рассказал Зубов “Чемпионату”. — Выигрывали вместе чемпионат Украины по своему возрасту, международный турнир в Турции. Александр — молодой футболист, один из самых талантливых игроков Украины по своему возрасту. Играет в опорной зоне, отбирает, вступает в единоборства. Про таких говорят: рабочие лошадки. В том смысле, что выполняет большой объём черновой работы, которую взглядом непрофессионала не увидишь. А профессионал — обязательно оценит».

В команду U19 Распутько попал во втором круге сезона-2020/2021, а в сентябре прошлого года его привлекали к тренировкам с основой в Варшаве. В восьми турах юношеского первенства Украины в этом сезоне Александр провёл семь полных матчей, а в игре с «Ворсклой», которая состоялась перед той самой встречей с «Антверпеном», вышел на замену на 25 минут.