Роналду заявил, что верит в достижение отметки в 1000 голов
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду считает, что может забить 1000 голов за карьеру.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду считает, что может забить 1000 голов за карьеру.
В пятницу Роналду оформил дубль в матче сборной Португалии против команды Словакии. Теперь на счету 38-летнего форварда 851 гол за карьеру.
«У меня был разговор с президентом “Порту”, и он бросил мне вызов, что я должен забить 1000 голов. Думаю, что это будет довольно сложно, но, как я уже сказал, нужно посмотреть, как я буду чувствовать себя психологически, какова будет моя мотивация. И физически, конечно, если мои ноги и тело будут относиться ко мне так же хорошо, как я к ним отношусь… Посмотрим», — цитирует Роналду Record.
«Есть небольшие шаги, которые меня мотивируют. Прежде чем достичь 1000, я сначала хочу забить 900. Впереди еще долгий путь. Я верю, что дойду. Считаю, что нужно ставить краткосрочные, а не долгосрочные цели. Я смотрю на эту цель — 900 голов — с уверенностью. Чтобы добраться до 1000, нужно многое сделать, но все возможно», — добавил футболист.