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10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду заявил, что верит в достижение отметки в 1000 голов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду считает, что может забить 1000 голов за карьеру.

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Источник: Reuters

В пятницу Роналду оформил дубль в матче сборной Португалии против команды Словакии. Теперь на счету 38-летнего форварда 851 гол за карьеру.

«У меня был разговор с президентом “Порту”, и он бросил мне вызов, что я должен забить 1000 голов. Думаю, что это будет довольно сложно, но, как я уже сказал, нужно посмотреть, как я буду чувствовать себя психологически, какова будет моя мотивация. И физически, конечно, если мои ноги и тело будут относиться ко мне так же хорошо, как я к ним отношусь… Посмотрим», — цитирует Роналду Record.

«Есть небольшие шаги, которые меня мотивируют. Прежде чем достичь 1000, я сначала хочу забить 900. Впереди еще долгий путь. Я верю, что дойду. Считаю, что нужно ставить краткосрочные, а не долгосрочные цели. Я смотрю на эту цель — 900 голов — с уверенностью. Чтобы добраться до 1000, нужно многое сделать, но все возможно», — добавил футболист.

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