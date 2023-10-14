Роналду заявил, что верит в достижение отметки в 1000 голов

«У меня был разговор с президентом “Порту”, и он бросил мне вызов, что я должен забить 1000 голов. Думаю, что это будет довольно сложно, но, как я уже сказал, нужно посмотреть, как я буду чувствовать себя психологически, какова будет моя мотивация. И физически, конечно, если мои ноги и тело будут относиться ко мне так же хорошо, как я к ним отношусь… Посмотрим», — цитирует Роналду Record.