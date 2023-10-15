В посольстве Ирана отреагировали на информацию о 99 ударах плетью для Роналду

«Мы решительно отрицаем возможность вынесения какого-либо судебного решения в отношении любого спортсмена международного уровня в Иране.



Следует отметить, что Криштиану Роналду 18 и 19 сентября ездил в Иран, чтобы сыграть в официальном футбольном матче, и был очень хорошо принят народом и властями. Его искренняя и человечная встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и вызвала восхищение как у народа, так и у спортивных властей страны», — говорится в заявлении.