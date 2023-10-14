Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Ленинградец
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Украина
Северная Македония
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Северная Ирландия
Сан-Марино
20
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
Черноморец
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Тюмень
Волгарь
00
Футбол. Первая лига
17:30
Кубань
Торпедо
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Енисей
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Болгария
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Словения
Финляндия
Футбол. Первая лига
14:00
КАМАЗ
Шинник
40
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Нефтехимик
22
Футбол. Первая лига
20:00
Родина
Акрон
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Казахстан
Футбол. Сборные
22:00
США
Германия
Футбол. Первая лига
11:30
СКА-Хабаровск
Арсенал
11
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
16Ничья сборной России с Катаром
14:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро-2024, эксперты, критики и судейки — где вы?»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала досрочный выход сборной Бельгии на Евро-2024.

Спартак
Бельгия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Командой руководит Доменико Тедеско.

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал? Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Бельгия в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 обыграла Австрию (3:2). Команда Тедеско набрала 16 очков и занимает первое в группе F. Бельгия, вместе с Францией и Португалией, досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Дубли Мбаппе и Роналду вывели Францию и Португалию на Евро, Тедеско едет на домашний турнир после победы над Рангником.

38-летний Тедеско возглавляет национальную команду с февраля 2023 года. Специалист с 2019 по 2021 год был главный тренером «Спартака». Вместе с командой он выиграл серебряные медали чемпионата России-2020/21.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!
УЕФА хочет ввести свою Суперлигу и убрать Лигу чемпионов. Это убьет национальные чемпионаты?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь