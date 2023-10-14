Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро-2024, эксперты, критики и судейки — где вы?»

«С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал? Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.