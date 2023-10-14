«Кайрат» упустил победу над «Зенитом»
Футбольные клубы «Кайрат» (Алматы) и «Зенит» (Санкт-Петербург) провели товарищеский матч, сообщают Vesti.kz.
Зенит
Кайрат
Встреча прошла в Алматы и завершилась вничью 2:2.
Алматинцы дважды вели в счете, но питерцы в обоих случаях отыгрались.
У хозяев отличились Жоао Пауло (8-я минута) и Офри Арад (70-я). У гостей голы забили Александр Ерохин (29-я) и Густаво Мантуан (85-я).
Напомним, что «Кайрат» и «Зенит» активно сотрудничают. Соответствующее соглашение они подписали в начале 2023 года. Одним из его условием стало взаимодействие по трансферам. Так, зимой 2022-го петербуржцы арендовали Нуралы Алипа, а затем выкупили 23-летнего защитника сборной Казахстана. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.