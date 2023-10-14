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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» упустил победу над «Зенитом»

Футбольные клубы «Кайрат» (Алматы) и «Зенит» (Санкт-Петербург) провели товарищеский матч, сообщают Vesti.kz.

Зенит
Кайрат
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Источник: ФК "Зенит"

Встреча прошла в Алматы и завершилась вничью 2:2.

Алматинцы дважды вели в счете, но питерцы в обоих случаях отыгрались.

У хозяев отличились Жоао Пауло (8-я минута) и Офри Арад (70-я). У гостей голы забили Александр Ерохин (29-я) и Густаво Мантуан (85-я).

Напомним, что «Кайрат» и «Зенит» активно сотрудничают. Соответствующее соглашение они подписали в начале 2023 года. Одним из его условием стало взаимодействие по трансферам. Так, зимой 2022-го петербуржцы арендовали Нуралы Алипа, а затем выкупили 23-летнего защитника сборной Казахстана. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

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