«Кайрат» упустил победу над «Зенитом»

У хозяев отличились Жоао Пауло (8-я минута) и Офри Арад (70-я). У гостей голы забили Александр Ерохин (29-я) и Густаво Мантуан (85-я).

Напомним, что «Кайрат» и «Зенит» активно сотрудничают. Соответствующее соглашение они подписали в начале 2023 года. Одним из его условием стало взаимодействие по трансферам. Так, зимой 2022-го петербуржцы арендовали Нуралы Алипа, а затем выкупили 23-летнего защитника сборной Казахстана. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.