Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Грузия
Кипр
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Чехия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Андорра
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
31Победный гол Чалова: Россия обыграла Камерун
14:43 (мск), источник: Чемпионат.com

В ноябре Месси сыграет в двух товарищеских матчах в Китае

В ноябре «Интер Майами» отправится в тур по Китаю, в ходе которого примет участие в двух товарищеских матчах с местными командами. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Наверх
Источник: Reuters

Сообщается, что команда тренера Херардо Мартино сыграет с «Циндао Хайню» и «Чэнду Рунчэн».

Директор по развитию клуба из Флориды Хавьер Асенси отметил, что этот тур является особой возможностью для того, чтобы американская команда могла поделиться своей страстью, ведь она привлекает новую аудиторию и показывает себя в новых местах.

Напомним, ранее, 8 октября, «Интер Майами» уступил «Цинциннати» в матче МЛС со счётом 0:1. Единственный гол забил аргентинский защитник Альваро Барреаль на 78-й минуте. После этого поражения команда из Майами лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь