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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двое сотрудников женского клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Двое сотрудников украинского женского футбольного клуба «Кривбасс» покинули расположение команды и не вернулись на Украину после матчей Лиги чемпионов, сообщил YouTube-каналу KDK журналист Сергей Болотников.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, из поездки не вернулись SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. В сентябре «Кривбасс» проводил матчи женской Лиги чемпионов в Европе против французского «Парижа» и шведского «Линчёпинга».

Клуб из Кривого Рога после этого инцидента обратился в полицию, в министерство молодежи и спорта Украины, а также в пограничную службу.

Ранее СМИ сообщили, что 19-летний Александр Распутько сбежал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» (2:1), который прошел 4 октября. Игрок зарегистрировался со своей командой на обратный рейс до Варшавы, но после этого исчез в аэропорту и отключил телефон. По одной из версий, он мог сбежать в Россию.

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