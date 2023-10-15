В РФС положительно оценили решение о запуске женской команды «Спартака»

«Оцениваем положительно. Мы довольно давно вели переговоры с руководством “Спартака” об этом решении, только поддерживаем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, о запуске женской команды «Спартака» было объявлено накануне, 14 октября. Директором команды станет легендарная футболистка сборной России, четырёхкратная чемпионка России и чемпионка США Елена Терехова. Московский «Спартак» будет выступать в женской Суперлиге с сезона-2024. Ранее у «Спартака» уже была женская команда, которая существовала всего один сезон — 2005/2006.