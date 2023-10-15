В РФС положительно оценили решение о запуске женской команды «Спартака»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал решение московского «Спартака» запустить женскую команду.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал решение московского «Спартака» запустить женскую команду.
Митрофанов подчеркнул, что в организации поддержали эту идею.
«Оцениваем положительно. Мы довольно давно вели переговоры с руководством “Спартака” об этом решении, только поддерживаем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Напомним, о запуске женской команды «Спартака» было объявлено накануне, 14 октября. Директором команды станет легендарная футболистка сборной России, четырёхкратная чемпионка России и чемпионка США Елена Терехова. Московский «Спартак» будет выступать в женской Суперлиге с сезона-2024. Ранее у «Спартака» уже была женская команда, которая существовала всего один сезон — 2005/2006.