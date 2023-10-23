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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Трое сыновей, одинаковые тату и особняк за $ 11 млн. История любви Месси и Антонеллы

Они познакомились совсем детьми. Уже тогда будущая звезда мирового футбола поклялся, что женится на этой девочке с карими глазами.

Аргентина
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Источник: AP 2023

Семь «Золотых мячей», шесть «Золотых бутс», звание лучшего бомбардира в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Титулы и награды Лео Месси можно перечислять до бесконечности. И стоит отметить, что частью успеха знаменитый футболист обязан преданной супруге Антонелле, которая всегда его поддерживала и следовала за мужем в любую точку мира.

Первая встреча

Впервые Лионель увидел Антонеллу в пять лет. Девочка была двоюродной сестрой его лучшего друга Лукаса Скальи, тоже футболиста, поэтому вся компания много времени проводила вместе. Они играли, бегали, дурачились, гостили друг у друга. Шли годы, но Антонелла даже не подозревала, что всё это время Лео был в неё влюблён.

Источник: AP 2023

В 13 лет Месси получил предложение подписать контракт с детской футбольной командой. Следуя за мечтой, Лео переехал из родного Росарио в Барселону, оставив отчий дом и свою юношескую любовь.

Месси и Антонелла практически не общались. Парень строил спортивную карьеру, участвовал в чемпионатах и ездил на соревнования. Антонелла к тому времени начала учиться в университете, где познакомилась с молодым человеком. Пара даже планировала свадьбу. Но случилась страшная трагедия — жених попал под колёса мотоцикла и погиб на месте.

Узнав о беде, Лео бросил все дела и приехал к Антонелле. С тех пор они больше не расставались.

Источник: AP 2023

Сыновья и долгожданная свадьба

Пара долгое время не узаконивала брак. В ноябре 2012-го у Лионеля и Антонеллы родился сын Тьяго. Три года спустя на свет появился ещё один мальчик — Матео. И, наконец, в октябре 2017-го футболист повёл возлюбленную под венец. Роскошная свадьба состоялась в родном городе пары. На торжество были приглашены звёзды мирового футбола. Всего — 250 гостей!

Источник: AP 2023

А уже в марте следующего года Месси объявил, что Антонелла подарила ему третьего сына — Чиро.

Тогда весь мир гудел сенсационной новостью: именитый футболист женился на подруге детства. Не на модели, не на актрисе, а на обычной девушке, не имеющей отношения к шоу-бизнесу и не мечтающей о славе.

Источник: AP 2023

Примерный семьянин

Лео очень ревностно защищает свою семью и вообще не любит говорить о личной жизни. Супруга Антонелла присутствует на всех матчах мужа, часто берёт на игры сыновей. И сам Месси не раз признавался, что такая поддержка ему очень важна. Кстати, рождение сыновей изменило характер вспыльчивого футболиста.

«Теперь у меня, как и у любого отца, есть обязанности в плане воспитания своих детей. Да, я по-прежнему ненавижу проигрывать, но, когда еду домой, точно знаю, что меня ждёт утешение. Ведь там я увижу сыновей», — говорил футболист в интервью Гильему Балаге.

Романтиком Месси себя не считает — он привык жить в условиях жёсткой дисциплины. «У меня очень простой режим. Как у любого спортсмена. Тренировки, тренировки, а затем отдых в кругу семьи и друзей», — признавался Лео.

Источник: AP 2023

Однако есть в жизни сурового футболиста место и романтическим поступкам. Например, он и Антонелла сделали одинаковые татуировки на предплечье — короны, а на пальцах — дата их свадьбы. Также на спине Месси изображён портрет его матери Селии, на левой ноге — ладошки сына Тьяго и сердечко с его именем, а также даты рождения детей и супруги. На правой руке спортсмена вытатуирован глаз Антонеллы, на бедре — её губы.

«Я предпочитаю жить настоящим моментом — не оглядываться назад и не смотреть в будущее. Я не мечтатель, я хочу жить в гармонии со своей семьёй. А это значит проживать день без мечтаний, в реальном мире», — говорил Месси.

Источник: AP 2023

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо сейчас

Не так давно футболист подписал контракт с американским клубом «Интер Майами» и переехал вместе с семьёй в Штаты. Первое время семейство жило в отеле, но вскоре Месси купил шикарный особняк за $ 11 млн.

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Старший сын Лионеля уже пошёл по стопам отца. 10-летний Тьяго учится в местной футбольной академии и показывает первые результаты. По словам Месси, сыновья сильно отличаются по характеру.

«Тьяго очень чувствителен и почти приклеен к Антонелле. Всегда с мамой, хотя он и не маменькин сынок. Когда выходит на поле, он полностью в игре, даже не смотрит на нас. Матео любит публику, обожает болтать, почти без умолку. А Чиро ещё пять лет, и пока его характер мне непонятен. Но он сдержаннее Матео, хотя тоже любит поговорить, но не о себе, а о других», — рассказывает Лео.

Источник: AP 2023

Месси не устаёт нахваливать супругу, ведь она всю свою жизнь посвятила воспитанию сыновей, отказавшись от карьеры врача: «Антонелла — отличная мать. Правда в том, что она с детьми 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а я часто отсутствую. Иногда меня нет месяц-полтора, а Антонелла с ними каждый день. Мы задумывались о пополнении. Посмотрим — может, родится девочка».

Автор: Венера Ерофеева

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