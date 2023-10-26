В каком доме жил легендарный футболист СССР. Ему бесплатно сделали жилище мечты

Михаил Месхи — один из величайших футболистов в истории СССР. Топовый крайний нападающий тбилисского «Динамо» считался главным дриблером в стране: он отличался шикарной техникой, удивительной скоростью и неповторимой изобретательностью. Неудивительно, что именно он придумал свой уникальный финт, который впоследствии пытались повторить многие советские технари.

В составе сборной СССР Месхи взял золотые медали Евро-1960, а родному тбилисскому «Динамо» помог трижды выиграть бронзу чемпионата и в 1964 привел команду к первому в истории золоту.

За такие достижения и блестящую зрелищную игру на малой родине его просто боготворили и продолжают боготворить даже после смерти. В 1998 году Месхи признали лучшим футболистом в истории Грузии, в Тбилиси в честь нападающего назвали улицу и стадион, а еще при жизни Михаила благодарные болельщики построили ему шикарный дом — абсолютно бесплатно!

«Ему выделили землю и спросили: “Где тебе построить дом?” Он ткнул пальцем — и все. Остальное была не его забота. Мишу в Грузии обожали», — вспоминал его партнер по сборной Виктор Понедельник.

Месхи выбрал местечко поблизости от базы «Динамо» в Тбилиси. Там ему и возвели дом, который без преувеличения можно было назвать райским уголком.

Мише шикарный дом выстроили в Дигоми — в двух шагах от базы «Динамо». Разбили сад, какие-то диковинные цветы из Ташкента завезли. А на веранде прямо из стены бил родник, в котором он держал бутылки — от боржоми до вина. Вся эта красота Месхи ничего не стоила. Ни копейки. Виктор Понедельник

В новом доме, как и полагается гостеприимному хозяину, Месхи частенько собирал гостей. Как вспоминают его друзья, те застолья проходили очень душевно.

«Позже Месхи женился на девушке, которая окончила консерваторию, у них было пятеро детей. Очень музыкальные. Посиделкам с гостями всегда предшествовало первое отделение. Жена садилась за рояль, дети пели и плясали, а Миша рыдал навзрыд. От умиления. Нередко присоединялся к нам и Илюша Датунашвили», — говорил Понедельник.