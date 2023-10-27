Что со здоровьем Василия Уткина? Его стало сложно узнать

Василий Уткин не комментирует футбол на телевидении с 2018 года, но до сих пор остается востребованным актором в рамках спортивных медиа. Некогда ведущий культового «Футбольного клуба», выходившего на НТВ, он продолжает вести одноименное шоу, но уже на личном youtube-канале. Параллельно с этим — занимается медиафутболом: с 2017-го Уткин является президентом «Эгриси».

На днях его команда стала бронзовым призером Медиалиги, обыграв Fight Nights Павлюченко. После этого камеры выхватили комментатора на скамейке: Уткин не смог сдержать эмоций от радостного события.

Но большинство пользователей обратило внимание совсем не на это. Их поразила физическая форма бывшего комментатора.

То, что Василий Уткин страдает из-за полноты, ни для кого новостью не стало. Но в таком состоянии его еще не видели. Прежде он уже сбрасывал вес с 215-ти до 125 килограмм благодаря резекции желудка. Однако сейчас, очевидно, Уткин вновь приблизился к прежним чудовищным цифрам.

Несколько лет назад экс-комментатор рассказывал, что после операции у него возникали проблемы с голосовыми связками. Нормально разговаривать он мог лишь после определенных медикаментозных процедур.

К сожалению, проблемы Уткина с лишним весом, похоже, имеют последствия не только в эстетической плоскости. По информации Mash, у Василия диагностирован атеросклероз. Издание сообщает, что врачи советует ему срочно садиться диету и начинать худеть.

«Из-за явных проблем с весом легенда комментаторской будки, а ныне владелец футбольного клуба получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По нашим данным, врачи диагностировали журналисту повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах», — говорится в сообщении.

Если диагноз верен, Уткин серьезно болен. Атеросклероз — заболевание артерий, при котором сосуды теряют эластичность, а на их стенках откладываются липидные фракции. По мере прогрессирования заболевания размер бляшек увеличивается, структура этих бляшек может меняться, а просвет сосуда становится меньше. Это приводит к нарушению кровотока, а в дальнейшем — инфаркту органа, который снабжается кровью.