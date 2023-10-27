Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Клермон Фут
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Майнц
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Все события
Фоторепортажи
24Первое армейское дерби сезона
8Победы Махачева и Чимаева на UFC 294
11:37 (мск), источник: Sport24

Что со здоровьем Василия Уткина? Его стало сложно узнать

Бывшему комментатору пора худеть.

Наверх
Источник: Sport24

Василий Уткин не комментирует футбол на телевидении с 2018 года, но до сих пор остается востребованным актором в рамках спортивных медиа. Некогда ведущий культового «Футбольного клуба», выходившего на НТВ, он продолжает вести одноименное шоу, но уже на личном youtube-канале. Параллельно с этим — занимается медиафутболом: с 2017-го Уткин является президентом «Эгриси».

На днях его команда стала бронзовым призером Медиалиги, обыграв Fight Nights Павлюченко. После этого камеры выхватили комментатора на скамейке: Уткин не смог сдержать эмоций от радостного события.

Но большинство пользователей обратило внимание совсем не на это. Их поразила физическая форма бывшего комментатора.

То, что Василий Уткин страдает из-за полноты, ни для кого новостью не стало. Но в таком состоянии его еще не видели. Прежде он уже сбрасывал вес с 215-ти до 125 килограмм благодаря резекции желудка. Однако сейчас, очевидно, Уткин вновь приблизился к прежним чудовищным цифрам.

Несколько лет назад экс-комментатор рассказывал, что после операции у него возникали проблемы с голосовыми связками. Нормально разговаривать он мог лишь после определенных медикаментозных процедур.

К сожалению, проблемы Уткина с лишним весом, похоже, имеют последствия не только в эстетической плоскости. По информации Mash, у Василия диагностирован атеросклероз. Издание сообщает, что врачи советует ему срочно садиться диету и начинать худеть.

«Из-за явных проблем с весом легенда комментаторской будки, а ныне владелец футбольного клуба получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По нашим данным, врачи диагностировали журналисту повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах», — говорится в сообщении.

Если диагноз верен, Уткин серьезно болен. Атеросклероз — заболевание артерий, при котором сосуды теряют эластичность, а на их стенках откладываются липидные фракции. По мере прогрессирования заболевания размер бляшек увеличивается, структура этих бляшек может меняться, а просвет сосуда становится меньше. Это приводит к нарушению кровотока, а в дальнейшем — инфаркту органа, который снабжается кровью.

Остается надеяться, что культовый комментатор возьмет себя в руки — и справится с болезнью.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Что вы себе позволяете? Я шалава, по-вашему?» Наталия Сычевская ответила на провокационный вопрос подписчика
Мисс Россия призналась, что ее разочаровало в США: «Это просто мрак. Лучше русских нет никого»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь