В Краснодаре футболист отправил арбитра в нокаут за желтую карточку

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8vN-UM-8JNI?si=ZlzrICWml8YRti7J&%3Bstart=1128" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел во время игры команд «Изумруд» и «Тлюстенхабль» любительской лиги Краснодара AFL. На кадрах можно увидеть, как один из игроков падает от боли после столкновения с другим.

После этого прозвучал свисток арбитра, который показал спортсмену желтую карточку. Футболист посчитал это несправедливым и ударил судью.

От удара арбитр упал на поле, что привело к досрочному завершению матча. Известно, что арбитру понадобилась медицинская помощь.