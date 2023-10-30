«Спартак» назначил первого в истории главного тренера женской команды

Срок контракта с 33-летним специалистом не уточняется. Последним местом работы Козлова была женская команда «Строгино», с которой он выиграл первенство Первой лиги России в 2021 года. Также он стал самым молодым специалистом и России с тренерской лицензией УЕФА категории А на момент ее получения.

«Вадим Сергеевич — специалист с большим опытом работы в женском футболе и сильной методической базой. Он умеет мотивировать, заряжать футболисток и добиваться результата. Характер, желание, целеустремленность — отличительные черты команд этого тренера. Вадим заслужил шанс проявить себя в таком большом клубе. Мы были рады его предоставить. Благодаря амбициозности Вадима Сергеевича “красно-белые” могут добиться больших результатов», — прокомментировала назначение Козлова Терехова.