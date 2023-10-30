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20:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» назначил первого в истории главного тренера женской команды

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский специалист Вадим Козлов стал первым в истории главным тренером женской команды московского «Спартака», сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Срок контракта с 33-летним специалистом не уточняется. Последним местом работы Козлова была женская команда «Строгино», с которой он выиграл первенство Первой лиги России в 2021 года. Также он стал самым молодым специалистом и России с тренерской лицензией УЕФА категории А на момент ее получения.

«Вадим Сергеевич — специалист с большим опытом работы в женском футболе и сильной методической базой. Он умеет мотивировать, заряжать футболисток и добиваться результата. Характер, желание, целеустремленность — отличительные черты команд этого тренера. Вадим заслужил шанс проявить себя в таком большом клубе. Мы были рады его предоставить. Благодаря амбициозности Вадима Сергеевича “красно-белые” могут добиться больших результатов», — прокомментировала назначение Козлова Терехова.

«Спартак» официально объявил о создании женской команды 14 октября. Ее директором стала экс-футболистка сборной России и четырехкратная чемпионка страны Елена Терехова. «Красно-белые» дебютируют в чемпионате женской Суперлиги в 2024 году.

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