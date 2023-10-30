Президент Медиалиги заявил о распаде команды Джикии и Соболева
Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что команда «Бей Беги» прекратила свое существование.
Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что команда «Бей Беги» прекратила свое существование.
«Команда распалась. Ее не будет в следующем сезоне, потому что команда перестала существовать. Насколько я знаю, Саня [Соболев] перегорел», — приводит слова Осипова Sports.ru.
«Бей Беги», президентами которой были игроки «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев, существовала с лета прошлого года.