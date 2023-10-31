Эрлинг Холанд получил приз как лучший бомбардир года
Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил приз за лучшего бомбардира года от французской газеты France Football.
Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил приз за лучшего бомбардира года от французской газеты France Football.
В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. «Манчестер Сити» в финале турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0, и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.
Кроме этого, Эрлинг в составе «Сити» выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок Англии. Также скандинав получил награду лучшего футболиста года в Европе по версии УЕФА.
Сегодня, 30 октября, идёт церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие проходит в парижском театре Шатле.