Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Вильярреал
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
30.10
Эмполи
Аталанта
03
Футбол. Зарубежный
29.10
Атлетико
Алавес
21
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
21Этап Гран-при России в Омске
9Россия едва не проиграла Кении
00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Эрлинг Холанд получил приз как лучший бомбардир года

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил приз за лучшего бомбардира года от французской газеты France Football.

Манчестер Сити
Наверх
Источник: Reuters

В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. «Манчестер Сити» в финале турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0, и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Кроме этого, Эрлинг в составе «Сити» выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок Англии. Также скандинав получил награду лучшего футболиста года в Европе по версии УЕФА.

Сегодня, 30 октября, идёт церемония вручения «Золотого мяча» — 2023. Мероприятие проходит в парижском театре Шатле.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь