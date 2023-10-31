Эрлинг Холанд получил приз как лучший бомбардир года

В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. «Манчестер Сити» в финале турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0, и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.