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11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Холанд заслужил “Золотой мяч”». Триумфальная речь Лионеля Месси

Первые слова аргентинца после получения восьмого «Мяча» в карьере. Красиво высказался о Марадоне.

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Всё. История снова свершилась на наших глазах — Лео Месси взял свой восьмой (!) «Золотой мяч». Да, это было ожидаемо. И да, мы всё равно следили за церемонией. А потом за тем, что было после. А после были слова аргентинца — мы их перевели и предлагаем почитать вам его триумфальную речь.

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«Игроки здесь (сказал Месси о сцене, куда поднялся за наградой. — Прим. “Чемпионата”) меняются, но уровень — не падает никогда. Приятно снова оказаться здесь, насладиться этим моментом. И приятно выиграть чемпионат мира — осуществить мечту. Это что-то особенное — даже люди из других стран хотели, чтобы Аргентина его выиграла.

Я никогда не думал, что у меня будет такая карьера. Мне невероятно повезло добиться всего, что у меня есть — я играл за лучшую команду в мире, лучшую команду в истории. А это делает завоевание трофеев и индивидуальных наград проще. Выиграть Кубок Америки, а затем чемпионат мира со всеми сложностями, что были у нашей сборной… Это невероятно.

Каждый из восьми «Золотых мячей» — особенный. Но самые важные награды — командные. И этот «Мяч» был бы невозможен без моей команды. Приятно получить признание, да, но главное в футболе — команда.

Также Месси обратился к Диего Марадоне. 30 октября — день рождения великого аргентинца, скончавшегося три года назад. И не помнить об этом Лео не мог: «Я хочу вспомнить Диего. Сегодня его день рождения. И нет лучше места, где так много футболистов, чтобы вспомнить о нём. Ему бы это понравилось. Где бы ты ни был, с днём рождения, Диего. Это и для тебя, я делюсь этой наградой с тобой».

Церемония вручения «Золотого мяча»
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А ещё Лео красиво высказался о своих конкурентах — Холанде и Мбаппе:

«Они экстраординарные футболисты. С Мбаппе я два года играл в одном клубе, у него громадный талант. Он ещё молод, они оба молоды. И мы встретим их тут в будущем. Они тоже скоро станут обладателями “Золотого мяча”. Эрлинг тоже это заслужил. Он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром во всём. Эта награда могла бы достаться и ему. Уверен, что в ближайшие годы вы его выиграете».

Максим Пахомов

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