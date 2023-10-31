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10:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Золотой мяч» Месси логичен и справедлив. Почему не правы критики Лео

У аргентинской звезды не было соперников.

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Скажем прямо — выход на сцену хора хейтеров Лионеля Месси ожидался даже больше, чем восьмой «Золотой мяч» великого аргентинца. Свой приз король Лео мог и не получить, хотя близкие к его окружению инсайдеры давали четкие сигналы на протяжении почти двух недель. А вот Месси-ненавистники выступили бы при любом результате голосования. Но сейчас — после нового триумфа — их голоса звучат громче.

А набор аргументов, в принципе, понятен. Начиная с банального: «Доколе?!». К тому же отряд обиженных пополнился такой мощной фигурой, как Эрлин Холанн. И компания тех, кого лишили «Золотого мяча» в эпоху звездных войн Месси и Криштиану Роналду, подобралась солидная. Тут тебе и гениальные Хави с Андресом Иньестой, и Франк Рибери с Уэсли Снайдером, и Роберт Левандовски, которого не одарили «Золотым мячом» из-за пандемии.

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Холанн в прошедшем сезоне действительно был крут. Покорение АПЛ с кучей рекордов. Лига чемпионов, которую Хосеп Гвардиола не мог выиграть без Месси, но сумел создать идеальный «Манчестер Сити» благодаря появлению великолепного норвежца. Перечисляя все это, критики задают вполне резонный вопрос: что еще должен был сделать Холанн, чтобы превзойти Месси? Только дьявол, как известно, кроется в деталях, а они со временем забываются.

Зато в любом тексте про Лигу чемпионов-2022/23 черным по белому написано: лучший бомбардир — Холанн, у которого 12 мячей в 11 матчах. Больше гола в среднем за игру. Ну, круто же! А то, что пять пришлись на одну встречу с несчастным «Лейпцигом», с точки зрения математики не так уж и важно. Вот только футбол не измеряется исключительно цифрами, и с ними можно спорить.

Тем более с той самой ЛЧ стоит продолжить. Из двенадцати мячей пять мы уже отметили. Еще столько же пришлись на прогулочный для любого топ-клуба групповой турнир, где жертвами Эрлинга стали почти родная для скандинава «Боруссия» и получившие по две пробоины «Копенганен» с «Севильей». Уточним — прошлой осенью это была совсем не та версия андалусийской команды, которая с блеском выиграла любимую Лигу Европы. «Севилья» годичной давности — это раздираемый скандалами клуб, скатившийся в зону вылета ла лиги.

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Так что на решающую часть похода за «ушастым» кубком у Эрлинга пришлось 2 гола. Добавим прописью — два. «Баварии». Той, что выиграла чемпионат Германии в последнем туре только из-за расхлябанности Дортмунда и на ходу — перед четвертьфиналами чемпионской лиги — решила поменять Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля.

А далее были самые главные матчи. Полуфиналы с «Реалом», после первого из которых Холанн выглядел человеком, не понимающим — куда он попал. Когда же Мадрид размазывали на «Этихаде» (4:0), игру сделали дубль Бернарду Силвы и два паса Де Брейне, гол которого, кстати, спас от поражения на «Сантьяго Бернабеу». А в финале с «Интером» «горожан» к мечте привел один из лучших чернорабочих мирового футбола Родри.

Теперь просто сравниваем это с плей-офф Месси на ЧМ-2022. Открыл счет с Австралией, реализовал пенальти и отдал пас с Нидерландами, повторил тот же номер с Хорватией и сделал дубль в, возможно, самом великом финале мировых чемпионатов с Францией. Именно про таких людей говорят — игрок для больших матчей. И все это — на главном турнире четырехлетия. Одно это перебивает аргументы разыгрываемой в рамках каждого сезона Лиги чемпионов.

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Что до разговоров о неудачном сезоне «ПСЖ», который вылетел в первом же раунде плей-офф главного еврокубка, а Месси освистывали парижские фанаты, то это отдельная тема. Вообще-то до паузы на турнир в Катаре аргентинец в 19 матчах забил 12 мячей и отдал 15 передач! А за вторую часть сезона больше стоит спрашивать парижский клуб, с его интригами и скандалами, где увлеклись культом личности Килиана Мбаппе и потом с не меньшим усердием принялись его развенчивать.

Это, впрочем, совсем другая история. А в нашей есть еще и присущая любым конкурсам вкусовщина. Если два года назад большинство голосовавших за «Золотой мяч» оказалось очаровано первым титулом Месси на уровне сборных в Кубке Америки, неужели кто-то видел иной результат после выигрыша Кубка мира?! Это был турнир всей жизни Лео, и история получилась настолько красивой и совершенной, что при желании аргентинцу можно было вручить не только «Золотой мяч», но и «Оскар» в придачу.

А пронизанные злой иронией слова о том, что Холанн тоже должен стать чемпионом мира, — лютый бред. С вероятностью 99 процентов — он там даже никогда не сыграет. Как, кстати, и Альфредо Ди Стефано, Джордж Бест и Джордж Веа, что не помешало им выиграть «Золотой мяч». И у Холанна он обязательно будет. Его эпоха только наступает, а эра Месси заканчивается так, как и должна. Восьмым и абсолютно заслуженным призом.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Андрей Кузичев

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