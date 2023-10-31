Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Балтика
Ахмат
31
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Гранада
Вильярреал
23
Футбол. Кубок России
1.11
Сочи
Факел
Футбол. Кубок России
1.11
Локомотив
Рубин
Футбол. Кубок России
1.11
Спартак
Краснодар
Все события
Фоторепортажи
9Россия едва не проиграла Кении
8Победы Махачева и Чимаева на UFC 294
21:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аль-Наср» Роналду вышел в ¼ финала Кубка короля Саудовской Аравии

Гол Мане вывел «Аль-Наср» Роналду в ¼ финала Кубка короля Саудовской Аравии.

Наверх
Источник: "Аль-Насср"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Аль-Наср», за который выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду, пробился в ¼ финала Кубка короля Саудовской Аравии по футболу, победив в дополнительное время «Аль-Иттифак», который тренирует Стивен Джеррард.

Встреча ⅛ финала, прошедшая во вторник в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 107-й минуте экс-футболист «Ливерпуля» и «Баварии» Садио Мане. Хозяева играли в меньшинстве с конца первого тайма после удаления Талиски (45+11), а на 89-й минуте составы уравнялись после красной карточки, полученной Али Хазази из «Аль-Иттифака».

Роналду провел на поле весь матч и отметился в протоколе желтой карточкой.

Также в ¼ финала турнира прошел «Аль-Иттихад», разгромивший на выезде «Аль-Фейху» со счетом 3:0. Дубль оформил Абдерразак Хамдалла (5, 87), один мяч забил экс-партнер Роналду по мадридскому «Реалу» Карим Бензема (90+4).

Другие результаты ⅛ финала:

«Аль-Таавун» — «Аль-Вехда» — 2:0

«Аль-Фат» — «Аль-Шабаб» — 1:2 (в дополнительное время)

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучая ложь: украинка отреклась от Ласицкене и переврала ее слова
'Они заслуживают казни'. Легенда ЦСКА и сборной России воюет в зоне СВО
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь