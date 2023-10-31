«Аль-Наср» Роналду вышел в ¼ финала Кубка короля Саудовской Аравии

Источник: "Аль-Насср"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Аль-Наср», за который выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду, пробился в ¼ финала Кубка короля Саудовской Аравии по футболу, победив в дополнительное время «Аль-Иттифак», который тренирует Стивен Джеррард.

Встреча ⅛ финала, прошедшая во вторник в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 107-й минуте экс-футболист «Ливерпуля» и «Баварии» Садио Мане. Хозяева играли в меньшинстве с конца первого тайма после удаления Талиски (45+11), а на 89-й минуте составы уравнялись после красной карточки, полученной Али Хазази из «Аль-Иттифака».

Роналду провел на поле весь матч и отметился в протоколе желтой карточкой.

Также в ¼ финала турнира прошел «Аль-Иттихад», разгромивший на выезде «Аль-Фейху» со счетом 3:0. Дубль оформил Абдерразак Хамдалла (5, 87), один мяч забил экс-партнер Роналду по мадридскому «Реалу» Карим Бензема (90+4).

Другие результаты ⅛ финала:

«Аль-Таавун» — «Аль-Вехда» — 2:0