Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
Факел
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Рубин
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
Краснодар
Футбол. Кубок России
31.10
Зенит
Крылья Советов
10
Футбол. Кубок России
31.10
Балтика
Ахмат
41
Футбол. Кубок России
2.11
ЦСКА
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
17«ПСЖ» разгромил «Милан»
9Россия едва не проиграла Кении
13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшего футболиста сборной России задержали с полкило наркотиков. Он работал закладчиком в даркнете

Отец задержанного с наркотиками экс-футболиста Бугаева заявил о его невиновности.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Иван Бугаев, отец экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, отреагировал на информацию о задержании сына. Его слова приводит «Чемпионат».

Бугаев-старший заявил о невиновности сына. «Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. Оказался не в то время, не в том месте», — подчеркнул он и добавил, что на данный момент связи с задержанным нет.

О задержании Бугаева стало известно 1 ноября

По информации Telegram-канала Shot, 42-летнего мужчину остановили полицейские ночью 29 октября. В результате осмотра личных вещей в его толстовке был обнаружен пакет с неизвестным порошком.

Экспертиза показала, что это мефедрон в количестве 500 граммов.

Против Бугаева возбудили уголовное и административные дела

В отношении Бугаева было возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере. Ему грозит до 20 лет колонии.

Кроме того, как сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram, Прикубанским районным судом Бугаев был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Пытавшемуся скрыться от полицейских бывшему футболисту назначили наказание в виде административного ареста на семь суток.

Бугаев признался в распространении наркотиков

Как стало известно Telegram-каналу Shot, после суток в изоляторе экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Он признался, что подрабатывал наркокурьером и распространял закладки.

Бугаев объяснил, что принял такое решение из-за финансовых трудностей в семье.

По словам экс-футболиста сборной, после ухода из профессионального спорта он начал выпивать, из-за чего появились долги — около 70 тысяч рублей. Чтобы погасить их, он решил через даркнет купить 500 граммов мефедрона и разложить их закладками в Краснодаре и Сочи.

Отмечается, что в ходе следственных действий Бугаев предоставил информацию о сообщниках. Также в его телефоне были обнаружены фотографии мест, где находятся закладки.

Бугаев выступал на Евро-2004 в составе сборной России

Бугаев — воспитанник «Торпедо». За время карьеры защитник также играл за подмосковные «Химки», томскую «Томь» и «Краснодар». Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году.

В составе сборной России Бугаев провел семь матчей в период с 2004 по 2005 год, не отличившись результативными действиями. Вместе с командой защитник принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». Кто был его конкурентом и почему аргентинец снова победил?
Назван лучший вратарь года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь