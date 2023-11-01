Роналду и Месси лишили «Золотого мяча» многих звезд футбола

Лионель Месси выиграл свой восьмой «Золотой мяч» в карьере. Великий аргентинец опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, которые, по мнению многих специалистов и болельщиков, тоже заслуживали этой награды в 2023 г. По количеству «Золотых мячей» Месси оторвался от своего вечного конкурента Криштиану Роналду, завоевывавшего самый ценный индивидуальный приз пять раз.

Холанд и Мбаппе еще достаточно молоды, поэтому наверняка получат возможности выиграть «Золотой мяч» в будущем, ведь аргентинец с португальцем уже сходят с большой сцены — уехали доигрывать соответственно в США и Саудовскую Аравию. А вот некоторым другим звездам мирового футбола не повезло играть в эпоху Месси и Роналду и по этой причине остаться без «Золотого мяча». Рассказываем, кто становился вторым или третьим после Лео и Криштиану в голосовании за награду в предыдущие годы.

Фернандо Торрес, 2008 г.

В 2008-м сборная Испании выиграла чемпионат Европы, а Торрес провел выдающийся сезон. Нападающий стал автором победного гола в ворота немцев в финале Евро и был включен в символическую сборную турнира. В «Ливерпуле» Фернандо забил 24 мяча в 33 матчах чемпионата Англии, поэтому его признали лучшим игроком года в команде, а Профессиональная футбольная ассоциация включила испанца в символическую сборную сезона АПЛ. Замечательно выступил Торрес и в Лиге чемпионов — шесть голов в 10 матчах. УЕФА также внес Фернандо в свою команду года.

Незадолго до церемонии вручения «Золотого мяча» Торрес рассуждал: «Раньше я считал, что лауреаты “Золотого мяча” — футболисты из другой галактики. И вот теперь я назван среди номинантов. Это просто невероятно. Выиграть эту награду — все равно что взобраться на вершину Эвереста и дотянуться до небес. В “Ливерпуле” началась моя вторая жизнь. И она великолепна».

В общем, у Торреса было все, чтобы выиграть «Золотой мяч». Однако он финишировал в голосовании только на третьем месте. Победителем стал Роналду, а Месси — вторым.

Хави, 2009 и 2011 гг.

Нынешний главный тренер «Барселоны», а в прошлом блестящий полузащитник каталонской команды был несколько раз близок к «Золотому мячу». В 2009-м Хави занял третье место после Месси и Роналду. Тогда он выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. УЕФА включил его в символическую команду года и назвал лучшим полузащитником сезона. Хави, не будучи «десяткой» или форвардом, сделал 30 голевых передач в чемпионате Испании и Лиге чемпионов (в том числе четыре в «эль класико» с «Реалом»).

В 2011-м тройка победителей выглядела так же, как и двумя годами ранее — Месси, Роналду, Хави. Полузащитник, выходя на поле с капитанской повязкой, снова собрал множество трофеев с «Барселоной»: выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Его влияние на игру было невероятным.

«Хоть мне много об этом говорили, я никогда не верил, что заслуживаю “Золотой мяч” при существующем Месси, который является лучшим игроком в истории футбола», — цитировала Хави газета Mundo Deportivo.

Андрес Иньеста, 2010 и 2012 гг.

Похожая история была и с другим полузащитником «Барселоны» Иньестой. Он тоже дважды оставался без «Золотого мяча» из-за своего одноклубника Лео, причем в те годы, когда сборная Испании брала трофеи. В 2010-м испанцы стали чемпионами мира, а сам Андрес забил победный мяч в финале с Нидерландами. Кроме того, «Барселона» с Иньестой выиграла чемпионат и Суперкубок Испании. ФИФА включил полузащитника в команду сезона. Но в опросе на «Золотой мяч» Андрес оказался вторым после Месси.

В 2012-м сборная Испании защитила титул чемпиона Европы, а Иньесту признали лучшим игроком турнира. Да и на клубном уровне Андрес выдал очень сильный сезон: выиграл с «Барселоной» Кубок Испании и завоевал награду лучшему полузащитнику чемпионата. Он снова был включен в команду года ФИФА. Тем не менее «Золотой мяч» достался Месси, а Иньеста финишировал в голосовании третьим после аргентинца и Роналду.

«Если вы спросите меня, хотел бы я выиграть “Золотой мяч”, я бы ответил “да”. Но футбол не был несправедлив ко мне в плане наград. Я очень доволен своей карьерой и всем, что произошло. Для меня быть игроком “Барсы” — величайший трофей», — говорил Иньеста.

Франк Рибери, 2013 г.

Следующим в списке «жертв» Месси и Роналду стал не испанец, а француз. В 2013-м у Рибери был грандиозный сезон в составе «Баварии». Вингер выиграл с командой чемпионат и Кубок Германии, преуспел и на международной арене. «Бавария» в тот год взяла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Во Франции Франка назвали лучшим игроком сезона, а УЕФА включил его в свою символическую сборную.

Рибери отдал за сезон 23 голевые передачи во всех турнирах, а в чемпионате Германии стал лучшим ассистентом и игроком. В финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» он тоже записал на свой счет результативный пас. Безусловно, это был самый яркий период в карьере француза, но в борьбе за «Золотой мяч» он уступил победителю Роналду и Месси — финишировал лишь третьим.

«Его словно украли у меня тогда. Это непостижимо. В том году я выиграл все трофеи, большего я сделать просто не мог. Это было несправедливо. Моя страна меня не поддержала. Я был свидетелем того, как французы говорили, что победить должен Роналду. Как думаете, хотели бы португальцы, чтобы победил Рибери или Месси? Конечно, нет», — возмущался Франк.

Мануэль Нойер, 2014 г.

В соперничестве с аргентинским и португальским форвардами пострадал даже вратарь. В 2014-м сборная Германии выиграла чемпионат мира, а одной из самых ярких звезд немецкой команды и всего турнира стал Нойер. Мануэль отыграл на ноль четвертьфинал с Францией и финал с Аргентиной, а в полуфинале с Бразилией пропустил единственный мяч только при счете 7:0, когда его команда остановилась. Нойер был признан лучшим голкипером ЧМ-2014 по версии ФИФА и голкипером года по версии УЕФА.

Преуспел Нойер в тот сезон и на клубном уровне. Его «Бавария» выиграла чемпионат и Кубок Германии, а у голкипера фактически каждый второй матч был на ноль — 15 «сухих» из 31. Мануэля признали игроком года в Германии. Никто не удивился бы, если бы немец взял в 2014-м «Золотой мяч». Но вышло иначе. Первым стал Роналду, вторым — Месси. Нойер занял лишь третье место в голосовании.

«Для вратаря получить “Золотой мяч” — это что-то особенное. Попадание в тройку кандидатов — уже повод для гордости. Вратарю очень сложно это сделать. Сами видите, как тяжело приходится голкиперам», — объяснял Нойер.

Неймар, 2015 и 2017 гг.

Во второй половине 2010-х почти на один уровень с Месси и Роналду вышел друг Лео и его бывший партнер по «Барселоне» Неймар. Бразилец дважды был близок к тому, что завоевать «Золотой мяч». Однако и в 2015-м, и в 2017-м становился только третьим. В первом случае трофей достался Месси, а Роналду финишировал в опросе вторым. А потом, наоборот, ценную награду забрал португалец, опередив аргентинца с бразильцем.

В 2015 г. «Барселона» с Неймаром выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также чемпионат и Кубок Испании. Бразилец был особенно хорош в Лиге чемпионов, где забил 10 мячей в 12 матчах. Он сверкнул в решающих встречах: по три гола ПСЖ в четвертьфинале и «Баварии» в полуфинале, еще один «Ювентусу» в финале. В списке бомбардиров турнира Неймар поделил первое место как раз с Месси и Роналду. Бразилец попал в команду года УЕФА, а в Испании его признали сильнейшим иностранным игроком.

В 2017-м Неймар стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов. Бразилец сделал девять голевых передач в девяти матчах. С «Барселоной» взял в тот год Кубок Испании.

«Золотой мяч» — это мечта. Очевидно, что это является целью для меня. Но это не тот трофей, который должен быть в моем сознании", — говорил Неймар в интервью клубному журналу ПСЖ.

Антуан Гризманн, 2016 г.

В 2016-м третье место в голосовании на «Золотой мяч» занял Гризманн. Француз уступил победителю Роналду и финишировавшему вторым Месси. Это было первое и не последнее попадание Антуана в топ-3: еще через два года он опять окажется третьим, когда доминацию Месси и Роналду неожиданно прервет на один год Лука Модрич.

Гризманн в 2016-м завоевал серебро чемпионата Европы со сборной Франции, став лучшим игроком и первым снайпером турнира. Антуана признали футболистом года в стране. А с «Атлетико» нападающий дошел до финала Лиги чемпионов, где его команда только по пенальти уступила в мадридском дерби «Реалу». Кроме того, Гризманн стал лучшим игроком чемпионата Испании, попал в команду сезона Лиги чемпионов и символическую сборную года по версии УЕФА. Но всего этого Антуану не хватило, чтобы его назвали номером один в мировом футболе.

«В будущем я бы хотел иметь музей, где бы хранились мои футболки и трофеи. Выиграть “Золотой мяч” первым в “Атлетико”, вписав себя в его историю золотыми буквами, — моя мечта», — признавался Гризманн.

Вирджил ван Дейк, 2019 г.

Голландский центральный защитник провел феноменальный сезон 2018/19. «Ливерпуль», за который до сих выступает ван Дейк, выиграл тогда Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Сам Вирджил взял несколько ценных индивидуальных трофеев. Он был признан игроком года в Англии по версии Профессиональной футбольной ассоциации и игроком года по версии АПЛ. Попал в символическую сборную сезона УЕФА и стал официально сильнейшим защитником Лиги чемпионов.

Кроме того, ван Дейк дошел до финала Лиги наций с национальной командой Нидерландов. В том турнире его тоже включили в символическую сборную. Год завершился для защитника номинацией на «Золотой мяч», тем не менее Вирджил занял только второе место, а награда досталась Месси.

«Месси — выдающийся игрок, великолепный, фантастический. Он выигрывает в шестой раз. Я был очень близок, но он был немного лучше меня. Я горжусь тем, что сделал в прошлом сезоне. Я никогда не думал, что смогу выиграть “Золотой мяч”. У меня совсем другая карьера, но никогда не отказывался от своих мечтаний», — цитировал ван Дейка Twitter Sporx.

Роберт Левандовски, 2021 г.

Польский нападающий заслуживал «Золотой мяч» еще в 2020-м, когда выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов и стал лучшим бомбардиром главного еврокубка с 15 голами, но в тот год вручение награды отменили из-за пандемии коронавируса.

В сезоне 2020/21 Левандовски продолжил много забивать. Он положил 41 мяч в 29 матчах чемпионата Германии и стал автором пяти голов в шести играх Лиги чемпионов. Защитил с «Баварией» звание чемпиона страны, выиграл «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских лиг и был признан нападающим года. В Германии суперснайпера мюнхенской команды выбрали игроком сезона. Роберт получил бы «Золотой мяч», если бы не Месси. По итогам голосования аргентинец занял первое место, а поляк — лишь второе.